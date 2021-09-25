В Беларуси мужчина поспорил на коньяк, что сфотографируется с БЧБ-флагом, и угодил за решетку
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Сам мужчина говорит, что не разделяет идеологии протестующих.
Житель столицы Беларуси Минска поспорил на три бутылки коньяка с друзьями, что добавит в свои соцсети бело-красно-белый флаг. Спор он выиграл, но получил за это 15 суток ареста.
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", которого лишили регистрации в стране.
34-летнего жителя столицы Максима Шевчика теперь обвиняют в несанкционированном митинге 1 августа.
По его словам, он пошел на такой поступок ради трех бутылок дорогого алкогольного напитка. БЧБ-флаг, как утверждает мужчина, он получил как "трофей", который был забран у митингующих.
Шевчик говорит, что снимок был сделан еще 14 июня, а после этого флаг он порвал и сжег.
Впрочем, суд ему не поверил и отправил за решетку на 15 суток.
Как сообщалось ранее, 20 сентября суд в Беларуси приговорил к трем годам заключения украинца Михаила Ференца, которому инкриминируют участие в протестах.
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