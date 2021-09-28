"Какое-то реалити-шоу": видео "ликвидации опасного преступника"-программиста в Минске озадачило сеть

В сети не могут понять, постановка ли это.

В столице Беларуси Минске в ходе перестрелки был убит сотрудник КГБ, а также стрелявший в него человек.

Информация была размещена пресс-службой ведомства, а позже в сети появилось видео штурма квартиры, в которой засел мужчина.

Отмечается, что силовики в гражданской одежде наведались к мужчине в рамках "мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности".

Также сообщается, что "особо опасный преступник" открыл огонь из охотничьего ружья по работникам КГБ из-за чего один из них получил ранение не совместимое с жизнью. Стрелок тоже был ликвидирован.

Впрочем, в сети в реалистичность этого видео не поверили и отметили, что оно очень сильно напоминает постановку.

Кроме того, появились сообщения, что убитым оказался 32-летний программист компании EPAM Systems Андрей Зельцер. Его лицо узнали знакомые с ним люди.

Соседи говорят, что он жил в доме с женой и маленьким ребенком. На кадрах видно, что в комнате со ним находилась еще одна женщина, но кто она и что с ней случилось не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Минске мужчина поспорил на три бутылки элитного коньяка, что разместит у себя в соцсетях фото с БЧБ-флагом. В итоге его приговорили к 15 суткам ареста.