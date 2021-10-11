Врач Саакашвили из-за голодовки рассекретил его редкое заболевание крови
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Доктор политика сообщил, что ему необходима госпитализация
Арестованному в Грузии украинско-грузинскому политику Михаилу Саакашвили, который сейчас голодает в тюрьме города Рустави, стало хуже и ему необходима госпитализация. Более того, политик страдает редким заболеванием крови и голодать ему категорически противопоказано.
Об ухудшении состояния здоровья Саакашвили заявил его личный врач Николоз Кипшидзе, передают "Новости Грузии".
По словам врача, политик в знак протеста против его ареста голодает уже более десяти дней, употребляя только соки и воду с медом. Поэтому Саакашвили стало сложно ходить и есть проблемы с речью.
"Его состояние достаточно серьезно ухудшилось... Два дня назад он выглядел совсем иначе, а теперь дело сложнее. Ему стало сложно ходить, немного трудно говорить и так далее... Он отказывается принимать мед и соки и теперь пьет только воду", — сообщил Кипшидзе в эфире телеканала "Мтаваров".
Он добавил, что в действительности Саакашвили голодает уже две недели, ведь и по дороге в Грузию он ничего не ел, и по приезду в Батуми у него не было еды. Поэтому срок, который экс-президент голодает, составляет 14-15 дней.
Кипшидзе заявил, что Михаил Саакашвили страдает редким заболеванием — талассемия крови — наследственное генетическое заболевание, которое возникает при повреждении генов гемоглобина. При таком диагнозе голодание ему противопоказано и может сильно сказаться на состоянии политика.
Добавим, что Sputnik Грузии после заявления врача сообщил, что состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, а пенитенциарная служба опровергает слова о госпитализации.
"Жизненные показатели в норме. А именно: давление — 120/90, пульс — 90; Сатурация — 97, уровень глюкозы в крови — 101мг/дл", — говорится в их заявлении.
Напомним, Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября. В страну он прибыл накануне выборов в парламент, чтобы защитить голоса своих сторонников. Политика приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению 2010 года. В ночь на 2 октября его перевезли из Тбилиси в тюрьму №12 города Рустави.
Как сообщал "Телеграф" ранее, на арест Саакашвили отреагировала украинская власть, отметив, что попытается договориться об экстрадиции. Однако, в генпрокуратуре Грузии категорически ответили, что возвращать Саакашвили в Украину они не планируют.
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