Укр

Саакашвили могут потребоваться психиатр и психолог: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Михаил Саакашвили Новость обновлена 22 ноября 2021, 08:09
Михаил Саакашвили

Арестованный политик прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил 40-ка дневную голодовку, которую он начал после ареста в Тбилиси. Личный врач арестованного политика рассказал, что в процессе дальнейшего лечения политика могут понадобиться психолог и психиатр.

Как передает AFP, соответствующее заявление Николоз Кипшидзе сделал после посещения Саакашвили в военном госпитале в Горе, куда его перевели из тюремной больницы.

По словам врача, в процессе лечения политика будет необходима помощь психолога и психиатра. Кроме того, не исключается необходимость подключения к обследованию Саакашвили зарубежных специалистов.

Кипшидзе добавил, что угрозы для здоровья Саакашвили пока существуют и он не может с уверенностью заявить, что опасность миновала. На данный момент арестованный политик продолжает лечиться. У экс-президента Грузии отмечается общая слабость, головная боль и скачки давление.

Врач политика добавил, что первый день его восстановления после голодовки прошел нормально и Саакашвили гораздо спокойнее чувствует себя в военном госпитале, чем в тюремной больнице.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Михаила Саакашвили арестовали в Грузии в начале октября, после чего украинско-грузинский политик объявил голодовку в знак протеста. Врач сообщил, что он потерял два десятка килограммов, что стало причиной перевода Саакашвили в другое пенитенциарное учреждение в больницу. Перевод не прошел без скандалов — появилось видео драки

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский созвонился с грузинским премьером по поводу доступа к Саакашвили украинских медиков.

Теги:
#Грузия #Арест #Михаил Саакашвили #Лікарня
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