Нежелание смотреть дальше своего носа чревато: почему украинцам нужно следить за ситуацией в Казахстане

Для Украины может быть чревато нежелание реагировать на происходящие в мире события.

Украинские власти должны задать себе вопрос о том, как относится к происходящему в Казахстане, где уже несколько дней проходят ожесточенные протесты.

Об этом рассказал "Телеграфу" эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Он отметил, что ввод войск ОДКБ в страну является демонстрацией того, что Кремль может делать все на территориях стран, которые он расценивает, как периферию России. Ситуация может привести к последствиям и для Украины.

"Для Украины чревато ее нежелание смотреть немного дальше своего огорода", — сказал он.

Вместе с тем он отмечает, что нашей стране надо определиться с тем, как расценивать события в Казахстане.

Тышкевич указывает, что если Украина заинтересована в нефтегазовом сотрудничестве, то ей необходимо поддерживать контакты со сторонниками бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Если же она хочет сотрудничать в этой отрасли, но через партнеров, уравновешивающих влияние России, то для этого надо иметь контакты с американскими и европейскими компаниями, через которых договариваться о поставках нефти и газа.

В случае если Украине интересно сотрудничество по урану, то контакты надо поддерживать с действующим президентом Касымом-Жомратом Токаевым.

"Если украинского интереса в этом регионе нет, то лучше не соваться туда", — подытожил Тышкевич.

Как сообщалось ранее, в Казахстане с первых чисел января проходят массовые демонстрации. Поводом к ним стало удорожание автомобильного газа в два раза.

После этого в стране неоднократно происходили столкновения между протестующими и силовиками, что местами перерастало в вооруженное противостояние. На фоне этого в страну в спешном порядке начали вводить войска ОДКБ, в основном российские.

По состоянию на 7 января местные СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях раненых. На фоне этого Токаев заявил, что не станет вести переговоры с протестующими и заявил, что силовикам и войскам дан приказ открывать огонь на поражение.

Больше о том, чем чревата ситуация в Казахстане для Украины, читайте в материале "Телеграф": "Лучше не соваться туда": эксперт сравнил Казахстан с Донбассом и назвал последствия протестов для Украины.