Союзники путина нанесли удар в спину стремительно беднеющей россии

Члены ЕАЭС предпочли расчеты в долларах США

Три из пяти стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отказались от перевода распределения и зачисления импортных таможенных пошлин в российских рублях, после того, как россия столкнулась с массивными санкциями после начала вторжения в Украину.

Об этом говорится на сайте правительства Казахстана.

Как известно, ЕАЭС был создан для модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик стран, входящих в блок. В настоящее время в нем всего пять участников: россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

Из-за начала российского вторжения в Украину члены ЕАЭС больше не смогут перечислять пошлины в россию и Беларусь долларах из-за западных санкций, а потому было принято решение выплатить их в рублях. Однако Казахстан, Армения и Кыргызстан отказались от варианта получать свои выплаты в рублях и продолжат в дальнейшем получать их в долларах США.

Отмечается, что на таком варианте настоял Казахстан.

Как сообщалось ранее, беспрецедентные западные санкции, которые были введены против россии из-за вторжения в Украину, подкосили не только российскую экономику, но и курс рубля. Кроме того, США и ЕС ввели дополнительные меры и запретили ввоз наличных долларов и евро на территорию россии. Из-за этого ЦБ рф решил запретить продажу иностранной валюты населению.