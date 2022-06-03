В столице Армении протестующие дерутся с силовиками возле правительственных дач: что происходит (видео)

Протестующие пытались пробиться к зданию парламента

В столице Армении Ереване произошли столкновения у резиденции премьера Никола Пашиняна. Протестующие, возглавляемые лидером оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишханом Сагателяном, прошли маршем от здания правительства к резиденции премьера, чтобы передать ему свои требования, но вместо того встретились там с силовиками.

По данным СМИ, напряжение в Ереване возникло после того, как правящая партия парламента Армении "Гражданский договор" предложила пересмотреть отношения с Турцией и Азербайджаном после предложения Пашиняна "снизить планку в вопросах Карабаха" и подписать мирное соглашение с Баку.

Сагателян заявил, что часть оппозиционных депутатов продолжает находиться в парламенте для участия во внеочередном заседании, туда же направлялись и протестующие. Подходы к зданию парламента, которое расположено неподалеку от правительственных дач, до этого заблокировали силовики.

После того как оппозиция потребовала открыть для них путь, между ними начались столкновения, во время которых силовики пустили в ход светошумовые гранаты и другие спецсредства. Кроме того, часть митингующих была задержана.

Как сообщалось ранее, вторая война в Карабахе началась в конце сентября 2020 года и длилась до 10 ноября, когда было подписано трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и россией. По его итогу Азербайджан восстановил контроль над рядом районов, до этого находившихся под контролем непризнанной "НКР", а Армения вывела из региона свои войска, вместо которых прибыли российские "миротворцы".

После этого в Армении неоднократно вспыхивали протесты, которые привели к досрочным парламентским выборам 20 июня 2021 года. На них, победила партия Пашиняна, а его самого позже вновь назначили главой правительства.

Такое положение дел не устроило президента страны Армена Саркисяна, который в январе 2022 года сложил полномочия и ушел в отставку.