Укр

Белорусов наказали за помощь Украине: решение суда впечатляет

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Белорусский суд, очевидно, является одним из самых "гуманных" в мире — рядом с российским Новость обновлена 28 декабря 2022, 06:08
Белорусский суд, очевидно, является одним из самых "гуманных" в мире — рядом с российским. Фото Коллаж "Телеграфа"

Мужчин обвинили в терроризме и государственной измене

Пока путин продолжает давить на лукашенко о необходимости начать вторжение в Украину, белорусская система постепенно убирает всех несогласных с режимом диктатора. Так, первые приговоры так называемым "рельсовым партизанам" за помощь украинцам в войне с россией были на днях вынесены в одном из судов Гомеля. Каждый из трех осужденных получил более 20 лет заключения.

Информация об инциденте поступила от правозащитного проекта "Гомельская весна". Речь идет о деле белорусов Олега Молчанова, Дениса Дикуна и Дмитрия Равича.

Их "правонарушение" — поджог релейного шкафа на железнодорожной дороге у перегона "Жердь — Останковичи" — рассматривалось долгие десять месяцев. Сам инцидент произошел на пятый день российского вторжения в Украину, 28 февраля. Из-за действий партизан на упомянутом участке пути некоторое время не работали стрелки и светофоры.

Денис Дикарь, Олег Молчанов и Дмитрий Равич
Осужденные белорусские "рельсовые партизаны"

Следует отметить, что наказание, определенное лукашенковским режимом, получилось достаточно строгим. Мужчин обвинили в государственной измене, терроризме, участии в экстремистской группировке, а также преднамеренной порче путей сообщения. Самый большой срок – 23 года – получил Денис Дикарь. На год меньше досталось Дмитрию Равичу, на два — Олегу Молчанову. Таким образом, каждый из партизан получил более 20 лет лишения свободы. Кроме этого, мужчин обязали выплатить по 4,8 тысячи белорусских рублей и конфисковали имущество, найденное во время обысков.

Между тем, сопротивление все равно продолжается, и с территории Беларуси частенько поступают хорошие новости. Как, например, "рождественский" пожар на российском истребителе МиГ-31-К, недавно горевший в Мащуличах.

Впрочем, враг не дремлет. Как писал "Телеграф", недавно была зафиксирована переброска очередной российской техники в Беларусь.

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#Беларусь #Суд #Партизаны #Срок