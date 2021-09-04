В США обнародуют секретные документы по теракту 11 сентября

В 2021 году исполняется 20 лет с момента трагедии.

Президент США Джо Байден поручил обнародовать секретную информацию про теракты 11 сентября 2001 года. Первая часть документов будет опубликована к годовщине трагедии.

Об этом сообщает CNBC.

Остальная информация из расследования будет обнародована в течении полугода. В своем указе глава американского государства отметил, что информация должна быть раскрыта "за исключением случаев, когда веские обстоятельства указывают на иное".

Обнародовать документы Белый дом решил под нарастающим давлением общественности. 1800 человек, которые пострадали от атаки 11 сентября, выступили в августе с заявлением. Один из горячих вопросов — связь Саудовской Аравии с террористами.

Напомним, 11 сентября 2001 года четыре самолета захватили террористы смертники из "Аль-Каиды". Один из них врезался в Пентагон, два в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, четвертый благодаря борьбе экипажа и пассажиров упал в поле. Погибли 2977 человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в США выставили на продажу особняк брата главы "Аль-Каиды".