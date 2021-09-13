Дикий койот напал на 3-летнюю девочку в США и порвал ей лицо (фото)

Хирургам пришлось провести операцию на лице ребенка.

На пляже в США дикий койот напал на 3-летнюю девочку, которая отдыхала там с семьей, и порвал ей ухо и лицо.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает "Metro".

В результате нападения животного пришлось вмешаться хирургам, которые зашили раны на теле пострадавшей.

Семья с юга Лондона приехала на пляж Норт-Херринг-Коув с двумя маленькими детьми, чтобы отдохнуть там. Мать пострадавшей девочки, Меган, сама иногда проводила там время в детстве, поэтому выбор пал именно на этот пляж.

Семья хотела провести вместе время и отдохнуть

Пока семья у берега моря смотрела на закат, маленькая Элоди Льюис лежала неподалеку от родителей и сестры. Вдруг раздался крик ребенка. По словам матери девочки, ее муж был в двух шагах от дочери, поэтому крикнул койота и тот убежал.

Сначала члены семьи подумали, что это была собака, но когда сели в машину, чтобы вернуться домой, заметили на лице ребенка кровь и поняли, что это был койот. На пляже не работала мобильная связь, поэтому скорую помощь вызвать не удалось. А в ближайшую больницу нужно было ехать как минимум час.

"Ее ухо практически свисало. Оно было полностью искажено, на лице и шее у нее были порезы", — рассказывает мать девочки.

Когда семья наконец добралась до больницы, то медики дали девочке обезболивающий препарат, после чего пластический хирург сделал ей операцию и "собрал вместе" порвано ухо.

Фото пострадавшей девочки

Несмотря на то, что жизни девочки сейчас ничего не угрожает и ее раны скоро заживут, ребенок пережил сильный эмоциональный стресс и теперь боится оставаться в темноте наедине.

Чтобы покрыть счета за медицинские услуги, семья начала собирать средства, ведь на лечение ушла довольно крупная сумма — до 35 тысяч долларов. Родители пострадавшей девочки опасаются, что страхование может не выплатить им потраченные средства и тогда придется закладывать дом, который они не смогут оплатить.

Мать ребенка пожаловалась, что на пляже не было никаких предупредительных знаков о наличии в местности койотов.

"После нападения на Элоди они повесили на пляже знаки, предупреждающие людей о койотах", — рассказала Меган.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе в Австралии на мать с ребенком во время прогулки напала сорока, в результате чего девочка погибла.

Напоминаем, что в июле в зоопарке Полтавской области пантера напала на одного из сотрудников.