Зебр пытаются приманить в загон.

Две недели назад от частного коллекционера в Мэриленде, США сбежали несколько зебр. Службам отлова до сих пор не удалось поймать всех животных.

Об этом пишет NBC.

Сообщается, что коллекционер привез "для себя" 39 зебр на частную ферму в Круме. Они сбежали несколько недель назад. первоначально служба отлова пыталась их заманить обратно, но у них не вышло.

Для поимки "полосатых беглецов" возвели специальный загон возле Верхнего Мальборо, где зебры чаще всего паслись.

В общей сложности на свободе остаются еще пять зебр. Пользователи сети Интернет в США сделали зебр мемом и постят фото с "зебрами" в разных ситуациях.

Досталось и Элеаноре Нортон, конгрессмену, которую по ее словам, назвали причастной к побегу зебр. Она утверждает, что хоть и выступает за права животных к побегу зебр в Мэриленде не причастна.

Ранее "Телеграф" писал, что в оккупированном Крыму в Ялте сбежали крокодилы из крокодиляриума. Животные также стали одним из объектов исследования, получившего в этом году Шнобелевскую премию. Речь о носорогах, точнее об их транспортировке вверх ногами на вертолете.