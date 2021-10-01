Мужчина "упаковал" атаковавшего жилые дома аллигатора в мусорный бак: видео стало вирусным

Борьба с рептилией попала на видео, а американец, который избавил район от непрошенного гостя, стал местным героем

В сети появилось видео, как американец с мусорным баком ловит аллигатора на территории своего дома во Флориде.

Ролик, опубликованный в "Твиттере", стал вирусным, а Юджина Боззи, который спас от опасной рептилии целый район в Орландо, многие сочли настоящим героем.

Известно, что об аллигаторе на улице рассказал военному его сын. Мужчина позже признался, что тогда не знал, как ему поступить и как ловят таких хищников, поэтому действовал интуитивно. Он взял мусорный бак и после борьбы с рептилией все же затолкал ее внутрь и закрыл крышку под аплодисменты испуганной толпы.

И хоть на записи Юджин выглядит смелым, он признался, что был очень напуган, и не ожидал, что гость окажется настолько сильным. Теперь же он местная знаменитость, а его соцсети буквально "забросали" комплиментами.

Напомним, из озера Арабатской Стрелки этим летом люди выловили почти двухметрового крокодила: отдыхающие не верили своим глазам. Однако опасности для людей он уже не представлял, так как на воле выжить не смог.