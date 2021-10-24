США добавили россиян в список "бездомных национальностей" и послали их в Польшу
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Получить документы на въезд в США для россиян стало сложнее.
США расширили список "бездомных национальностей", внеся в него жителей России, которые имеют желание получить американскую визу.
Это следует из инструкции Государственного департамента для получателей разрешения на въезд в США.
В соответствующий список попадают представители тех стран, в которых нет представительства Штатов или где складывается нестабильная политическая обстановка, мешающая американским дипломатам выполнять свою работу.
Как видно на табличке ниже, теперь если россияне захотят получить визу, им придется обращаться к консульству, расположенному в Варшаве, что в Польше.
Помимо России в этом списке находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Южный Судан, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен.
Напряжение в отношениях между Россией и США возникло в начале года. Тогда правительство РФ сильно ограничило возможности американских дипломатических представительств, запретив им нанимать работников из числа российских граждан.
Это привело к тому, что сотрудники последнего американского консульства не смогли в полном объеме выполнять свои обязанности, после чего оно было закрыто.
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