США добавили россиян в список "бездомных национальностей" и послали их в Польшу

Получить документы на въезд в США для россиян стало сложнее.

США расширили список "бездомных национальностей", внеся в него жителей России, которые имеют желание получить американскую визу.

Это следует из инструкции Государственного департамента для получателей разрешения на въезд в США.

В соответствующий список попадают представители тех стран, в которых нет представительства Штатов или где складывается нестабильная политическая обстановка, мешающая американским дипломатам выполнять свою работу.

Как видно на табличке ниже, теперь если россияне захотят получить визу, им придется обращаться к консульству, расположенному в Варшаве, что в Польше.

Помимо России в этом списке находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Южный Судан, Сомали, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Напряжение в отношениях между Россией и США возникло в начале года. Тогда правительство РФ сильно ограничило возможности американских дипломатических представительств, запретив им нанимать работников из числа российских граждан.

Это привело к тому, что сотрудники последнего американского консульства не смогли в полном объеме выполнять свои обязанности, после чего оно было закрыто.