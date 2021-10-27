Спасатели едва нашли заплутавшего в горах туриста: тот не отвечал на незнакомые номера
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Турист бродил в лесу всю ночь.
“Если вы опаздываете по маршруту и вам звонят с незнакомого номера несколько раз подряд — ответьте на звонок". Такое предупреждение теперь дает служба поиска и спасения округа Лаример в Колорадо. Накануне здесь потерялся турист в горах, который на звонки спасателей не ответил из-за того, что не узнал номер.
Об этом сообщает Foxnews.
Мужчина вышел на тропу еще 18 октября. Его маршрут проходил по горе Элберт — крупнейшей вершине Скалистых гор в США. На горе существует несколько маршрутов, турист выбрал путь с Южной тропы, который считается одним из простых. Когда он вечером не вернулся из путешествия спасатели забили тревогу и вышли на поиски.
Телефон мужчины был в сети, ему звонили поисковые группы, но безуспешно. Осмотр местности продолжался всю ночь. Утром его нашли на стоянке в лагере.
Мужчина рассказал, что действительно заблудился и плутал всю ночь. Он не знал, что спасатели прочесывают лес на горном склоне в его поисках. При этом трубку он решил не брать, поскольку номер был ему не знаком.
Ранее "Телеграф" писал, что российских туристов в Турции обвинили в поджоге леса на Ликийской тропе — уже прошло первое заседание суда.
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