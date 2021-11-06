Укр

Полицейские случайно подожгли мужчину в США шокером

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Полицейский шокер — тазер. Новость обновлена 06 ноября 2021, 10:23
Полицейский шокер — тазер.

Мужчина в больнице в тяжелом состоянии.

В США мужчина загорелся после того, как полиция применила к нему электрошокер. 

Об этом сообщает Times Union. 

Инцидент произошел в штате Нью-Йорк в деревне Катскилл. Мужчина зашел в полицейский участок в состоянии вероятного алкогольного опьянения и начал проявлять агрессию к правоохранителям. Они применили электрошокер, чтобы его успокоить. Сообщается, что он уже был знаком полиции по прошлым стычкам

Как оказалось, мужчина загорелся из-за того, что перед этим облился антисептиком для рук. Сделал он это на глазах у полицейских. 

Пострадавший в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами госпитализирован в больницу Сиракуз. Мужчине 29 лет, он — местный спортсмен. 

Инцидент мог попасть на видео камер наблюдения в участке. Его расследует окружная прокуратура. 

Ранее "Телеграф" писал, что в США разрешили вакцинировать детей от 5 лет против коронавируса. Это произошло на фоне рекомендаций центра контроля заболеваний по ограничению посещения Украины из-за растущего уровня заболевания COVID-19

Теги:
#США #Полиция #Электрошокер
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