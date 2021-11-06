Полицейские случайно подожгли мужчину в США шокером

Мужчина в больнице в тяжелом состоянии.

В США мужчина загорелся после того, как полиция применила к нему электрошокер.

Об этом сообщает Times Union.

Инцидент произошел в штате Нью-Йорк в деревне Катскилл. Мужчина зашел в полицейский участок в состоянии вероятного алкогольного опьянения и начал проявлять агрессию к правоохранителям. Они применили электрошокер, чтобы его успокоить. Сообщается, что он уже был знаком полиции по прошлым стычкам

Как оказалось, мужчина загорелся из-за того, что перед этим облился антисептиком для рук. Сделал он это на глазах у полицейских.

Пострадавший в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами госпитализирован в больницу Сиракуз. Мужчине 29 лет, он — местный спортсмен.

Инцидент мог попасть на видео камер наблюдения в участке. Его расследует окружная прокуратура.

Ранее "Телеграф" писал, что в США разрешили вакцинировать детей от 5 лет против коронавируса. Это произошло на фоне рекомендаций центра контроля заболеваний по ограничению посещения Украины из-за растущего уровня заболевания COVID-19.