Укр

Родила не своего ребенка: в США медики напутали во время ЭКО

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Плод до рождения.
Плод до рождения.

"Обменять" детей удалось только спустя пол года.

В США репродуктологи во время ЭКО перепутали эмбрионы двух семей. Дети родились еще в 2019, и они оказались не похожи на своих родителей. 

Об этом сообщает ВВС. 

Инцидент произошел в Калифорнии. Летом 2018 в клинику в Калифорнии обратились две семейные пары, которые хотели зачать ребенка. Им провели экстракорпоральное оплодотворение. Отметим, стоимость процедуры в этом регионе от 8 до 13 тысяч долларов (20-33 тыс.грн). 

Когда в 2019 году в сентябре Дафна и Александр Кардинале ожидали появления ребенка, младенец-девочка родилась с темной кожей. Спустя два месяца тест ДНК подтвердил — родителями они не являются. Калифорнийский центр репродуктивного здоровья помог родителям найти другую пару, которые стали родителями их ребенка. 

После улаживания всех формальностей получить своих детей семьи смогли только в январе 2020 года. 

Для пары эти полгода стали настоящим испытанием, они были вынуждены обратиться к психологам. Дафна рассказала, что ее старшая дочь до сих пор не может понять и принять произошедшее. Девочке на момент описываемых событий было семь лет. 

Кардиналы подали в суд на клинику. К иску готовится также и вторая семья, но они пожелали быть анонимными. 

Ранее "Телеграф" писал, что в США полицейские шокером подожгли напавшего на них мужчину

Теги:
#США #Эмбрион #ЭКО
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