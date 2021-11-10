Родила не своего ребенка: в США медики напутали во время ЭКО

"Обменять" детей удалось только спустя пол года.

В США репродуктологи во время ЭКО перепутали эмбрионы двух семей. Дети родились еще в 2019, и они оказались не похожи на своих родителей.

Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в Калифорнии. Летом 2018 в клинику в Калифорнии обратились две семейные пары, которые хотели зачать ребенка. Им провели экстракорпоральное оплодотворение. Отметим, стоимость процедуры в этом регионе от 8 до 13 тысяч долларов (20-33 тыс.грн).

Когда в 2019 году в сентябре Дафна и Александр Кардинале ожидали появления ребенка, младенец-девочка родилась с темной кожей. Спустя два месяца тест ДНК подтвердил — родителями они не являются. Калифорнийский центр репродуктивного здоровья помог родителям найти другую пару, которые стали родителями их ребенка.

После улаживания всех формальностей получить своих детей семьи смогли только в январе 2020 года.

Для пары эти полгода стали настоящим испытанием, они были вынуждены обратиться к психологам. Дафна рассказала, что ее старшая дочь до сих пор не может понять и принять произошедшее. Девочке на момент описываемых событий было семь лет.

Кардиналы подали в суд на клинику. К иску готовится также и вторая семья, но они пожелали быть анонимными.

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