Мигрант прилетел в США, спрятавшись в шасси самолета (видео)
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По прибытию беженца госпитализировали для обследования
На выходных в аэропорту Майами обнаружили гражданина Гватемалы, который, пытаясь попасть на территорию США, спрятался в шасси самолета.
Подробности сообщает издание USA Today.
Пассажира-безбилетника обнаружили уже по прилету члены экипажа. На место происшествия вызвали медиков и представителей правоохранительных органов.
Известно, что мужчина спрятался в самолете рейса 1182 American Airlines. Отметим, что прямой перелет между Гватемалой и Майами занимает около шести часов — 5:42.
Беженцу удалось остаться в живых, несмотря на холод, разреженный воздух в высоких шарах атмосферы и сильное давление. После беглого осмотра на месте его отправили в больницу для дальнейшего обследования.
Представители правительства Гватемалы отказываются комментировать инцидент, ссылаясь на то, что расследованием занимаются в Соединенных Штатах.
Журналисты, которые оказались в аэропорту во время приземления самолета, удалось пообщаться с гватемальцем. Они отметили, что он был невероятно напуган, но практически не пострадал от такого экстремального перелета.
Его дальнейшую судьбу будут определять представители миграционной службы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российским бортпроводникам пришлось принимать роды у одной из пассажирок. Как прошла незапланированная "примерка" роли акушеров, читайте в нашем материале.
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