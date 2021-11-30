Мигрант прилетел в США, спрятавшись в шасси самолета (видео)

По прибытию беженца госпитализировали для обследования

На выходных в аэропорту Майами обнаружили гражданина Гватемалы, который, пытаясь попасть на территорию США, спрятался в шасси самолета.

Подробности сообщает издание USA Today.

Пассажира-безбилетника обнаружили уже по прилету члены экипажа. На место происшествия вызвали медиков и представителей правоохранительных органов.

Известно, что мужчина спрятался в самолете рейса 1182 American Airlines. Отметим, что прямой перелет между Гватемалой и Майами занимает около шести часов — 5:42.

Беженцу удалось остаться в живых, несмотря на холод, разреженный воздух в высоких шарах атмосферы и сильное давление. После беглого осмотра на месте его отправили в больницу для дальнейшего обследования.

Представители правительства Гватемалы отказываются комментировать инцидент, ссылаясь на то, что расследованием занимаются в Соединенных Штатах.

Журналисты, которые оказались в аэропорту во время приземления самолета, удалось пообщаться с гватемальцем. Они отметили, что он был невероятно напуган, но практически не пострадал от такого экстремального перелета.

Его дальнейшую судьбу будут определять представители миграционной службы.

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