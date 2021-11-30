Укр

Мигрант прилетел в США, спрятавшись в шасси самолета (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
40
Мужчина выдержал почти шестичасовой полет
Мужчина выдержал почти шестичасовой полет

По прибытию беженца госпитализировали для обследования

На выходных в аэропорту Майами обнаружили гражданина Гватемалы, который, пытаясь попасть на территорию США, спрятался в шасси самолета.

Подробности сообщает издание USA Today.

Пассажира-безбилетника обнаружили уже по прилету члены экипажа. На место происшествия вызвали медиков и представителей правоохранительных органов.

Известно, что мужчина спрятался в самолете рейса 1182 American Airlines. Отметим, что прямой перелет между Гватемалой и Майами занимает около шести часов — 5:42.

Беженцу удалось остаться в живых, несмотря на холод, разреженный воздух в высоких шарах атмосферы и сильное давление. После беглого осмотра на месте его отправили в больницу для дальнейшего обследования.

Представители правительства Гватемалы отказываются комментировать инцидент, ссылаясь на то, что расследованием занимаются в Соединенных Штатах.

Журналисты, которые оказались в аэропорту во время приземления самолета, удалось пообщаться с гватемальцем. Они отметили, что он был невероятно напуган, но практически не пострадал от такого экстремального перелета.

Его дальнейшую судьбу будут определять представители миграционной службы. 

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российским бортпроводникам пришлось принимать роды у одной из пассажирок. Как прошла незапланированная "примерка" роли акушеров, читайте в нашем материале.

Теги:
#США #Мигранты #Беженцы #Гватемала #Самолет
Коронавирус
Мир
"Омикрон" подбирается все ближе: в каких странах уже замечена новая мутация коронавируса
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус
"Омикрон" подбирается все ближе: в каких странах уже замечена новая мутация коронавируса
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 29 ноября: заявления СБУ о госперевороте, скандал с "голодной тусой", претензии Китая к Украине
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Эрдоган решил стать посредником между Украиной и Россией: зачем нам это и почему Путин - против
Дата публикации
Категория
Владислав Корнелюк застрелился в полицейском участке
Молодой патрульный застрелился прямо в отделении на Волыни: появилось его имя и фото
Дата публикации
Категория
Лионель Месси с семьей
Месси выиграл рекордный 7-й "Золотой мяч"