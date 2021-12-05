"Для защиты от оленей?" Выдача разрешения на оружие Санта-Клаусу возмутила сеть

Американцы не разделили восторг офиса шерифа от вооруженного "Санты"

В США на территории Колорадо разгорелся скандал, косвенно связанный с Рождеством и напрямую — с оружием.

Офис шерифа округа Эль-Пасо поделился с подписчиками в Twitter снимком, на котором "Санта-Клаус" получает свое разрешение на оружие.

"Угадайте, кто сегодня пришел получить разрешение на скрытое ношение оружия?" — поинтересовались представители шерифа, добавив к публикации эмодзи с Сантой.

Твит от офиса шерифа Эль-Пасо

Как выяснилось позже, настоящее имя мужчины в костюме рождественского волшебника — Крис Крингл. Он пришел в офис шерифа в таком наряде, чтобы поднять настроение местным работникам.

"Санта" пришел за документами

Однако публикация вызвала огромный резонанс среди пользователей соцсети. Десятки комментариев от разгневанных комментаторов продемонстрировали, что совмещать тему оружия и праздников — не лучшая идея.

"Значит тот чувак, который пролезет через дымоход, чтобы принести детям подарки, придет с оружием?! Понял!", "Какое ваше послание детям в этом? Санта имеет законно спрятанное оружие? Для защиты от эльфов, северных оленей, детей, которые подсматривают перед Рождеством?", "Стоит ли показывать ребенку это фото? Утешит ли оно его?" — пишут американцы в ответ на твит офиса шерифа.

В конце концов, правоохранителям Эль-Пасо даже пришлось оправдываться. Они объяснили, что их снимок несет исключительно информативный характер, а также являлся попыткой поддержать собственный персонал, который имеет огромную занятость в предпраздничные дни декабря.

Отметим, что в Эль-Пасо выдано около 50 тысяч разрешений на скрытое ношение оружия. Это значит, что имеющиеся пистолеты и другой "огнестрел" должен носиться в закрытой кобуре или быть прикрытым одеждой, если его владелец находится в общественном месте. При этом перечень разрешенных для посещений локаций разнится от штата к штату.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Норвегии перед нынешним Рождеством также разгорелся нешуточный спор, в центре оказался Санта-Клаус. Однако на этот раз главной темой для сторон конфликта стала его сексуальная ориентация, ведь национальная почта страны нашла ему спутника жизни.