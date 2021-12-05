Укр

"Для защиты от оленей?" Выдача разрешения на оружие Санта-Клаусу возмутила сеть

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Настоящее имя "Санта-Клауса" — Крис Крингл
Настоящее имя "Санта-Клауса" — Крис Крингл

Американцы не разделили восторг офиса шерифа от вооруженного "Санты"

В США на территории Колорадо разгорелся скандал, косвенно связанный с Рождеством и напрямую — с оружием. 

Офис шерифа округа Эль-Пасо поделился с подписчиками в Twitter снимком, на котором "Санта-Клаус" получает свое разрешение на оружие.

"Угадайте, кто сегодня пришел получить разрешение на скрытое ношение оружия?" — поинтересовались представители шерифа, добавив к публикации эмодзи с Сантой.

Твит от офиса шерифа Эль-Пасо
Твит от офиса шерифа Эль-Пасо

Как выяснилось позже, настоящее имя мужчины в костюме рождественского волшебника — Крис Крингл. Он пришел в офис шерифа в таком наряде, чтобы поднять настроение местным работникам.

"Санта" пришел за документами
"Санта" пришел за документами

Однако публикация вызвала огромный резонанс среди пользователей соцсети. Десятки комментариев от разгневанных комментаторов продемонстрировали, что совмещать тему оружия и праздников — не лучшая идея.

"Значит тот чувак, который пролезет через дымоход, чтобы принести детям подарки, придет с оружием?! Понял!", "Какое ваше послание детям в этом? Санта имеет законно спрятанное оружие? Для защиты от эльфов, северных оленей, детей, которые подсматривают перед Рождеством?", "Стоит ли показывать ребенку это фото? Утешит ли оно его?" — пишут американцы в ответ на твит офиса шерифа.

В конце концов, правоохранителям Эль-Пасо даже пришлось оправдываться. Они объяснили, что их снимок несет исключительно информативный характер, а также являлся попыткой поддержать собственный персонал, который имеет огромную занятость в предпраздничные дни декабря.

Отметим, что в Эль-Пасо выдано около 50 тысяч разрешений на скрытое ношение оружия. Это значит, что имеющиеся пистолеты и другой "огнестрел" должен носиться в закрытой кобуре или быть прикрытым одеждой, если его владелец находится в общественном месте. При этом перечень разрешенных для посещений локаций разнится от штата к штату.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Норвегии перед нынешним Рождеством также разгорелся нешуточный спор, в центре оказался Санта-Клаус. Однако на этот раз главной темой для сторон конфликта стала его сексуальная ориентация, ведь национальная почта страны нашла ему спутника жизни.

Теги:
#США #Оружие #Рождество #Разрешение #Санта Клаус
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