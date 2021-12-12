От непогоды пострадали шесть американских штатов

В Соединенных Штатах Америки в ночь с пятницы на субботу (10-11 декабря) произошла ужасная природная катастрофа — шестью штатами прошлись около 30 торнадо, в результате чего погибли десятки человек.

Как сообщает CNN, больше всего от буйства стихии пострадали Кентукки, Иллинойс и Арканзас. Непогода разрушила десятки домов, фабрик, складов и даже больниц.

"Уровень опустошения не похож на то, что я когда-либо видел", — заявил губернатор Кентукки Энди Бешир.

По предварительным данным, жертвами серии торнадо стали, по меньшей мере, 70 человек — это только среди тех, смерти которых удалось зафиксировать. При этом губернатор Кентукки отметил, что только на его территории могли погибнуть около ста человек.

"Сообщения действительно ужасны... Это была одна из самых трудных ночей в истории Кентукки, и некоторые участки пострадали так, что трудно передать словами", — добавил Энди Бешир.

Известно, что торнадо разрушило свечную фабрику Кентукки, где находились более сотни человек. Там сорвало крышу. Из-за стихии в американском штате без электроснабжения остались 56 тысяч жителей. В Кентукки объявили чрезвычайное положение и привлекли военных к преодолению стихийного бедствия.

Как передает Reuters, от непогоды пострадали как здания, так и люди еще и в других пяти американских штатах. Так, в Теннесси из-за торнадо погибли как минимум три человека, в Арканзасе, где пострадал дом престарелых, сообщили об одном погибшем, а в Иллинойсе сильно пострадал склад Amazon, в результате чего погибли шесть его работников.

Владелец компании — миллиардер Джефф Безос — заявил, что поможет властям преодолеть последствия стихии и не забудет о погибших из-за торнадо сотрудниках Amazon.

Напомним, как сообщал "Телеграф", на днях непогода буйствовала также и в оккупированном Крыму, где ураган снес станцию, благодаря которой человек впервые отправился на Луну.