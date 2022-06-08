США приняли решение, которое поможет Украине в войне с россией

Американцы хотят больше знать о ходе войны в Украине

В среду, 8 июня, на 105-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в США приняли решение о необходимости расширения использования спутников частных американских компаний для ведения разведки в регионе.

Решение для ведения военно-космической разведки территории, охваченной войной, принял Комитет по вооруженным силам Конгресса США, передает interfax.

Конгрессмены приняли соответствующие правки в оборонный бюджет США. Ожидается, что за счет спутников частных компаний, оснащенных радарами с синтезированной апертурой (SAR), американцы смогут получать актуальные снимки территории Украины и действий российских войск в режиме реального времени с высоким разрешением. Конгрессмены отметили, что затем эти данные могут предоставлять Киеву и союзникам по НАТО.

Отметим, военно-космическая разведка США располагает собственной крупной орбитальной группировкой, с помощью которой она получает необходимы спутниковые снимки. Однако, чтобы передать данные официальному Киеву, необходимо время для рассекречивания. В случае частных компаний информация может передаваться незамедлительно.

Американские власти уже используют спутники ряда частных компаний, включая Maxar Technologies, Planet и BlackSky. Планируется, что контракты с Национальным управлением военно-космической разведки (NRO) подпишут еще 5 компаний.

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Ранее сообщалось, что американцы организуют встречу Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе — "Рамштайн-3".

Напомним, президент США Джо Байден одобрил передачу Украине РСЗО HIMARS.