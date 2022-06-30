Байден обрадовал Украину: США дадут очень важное оружие

Соединенные Штаты Америки, которые на систематической основе помогают Украине в противостоянии кровавой россии, уже в ближайшие дни выделят Киеву новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя средства противовоздушной обороны (ПВО), мощную артиллерию и радары на 800 миллионов долларов.

"В ближайшие дни мы планируем объявить о выделении Украине (оборонительной помощи на сумму) более 800 миллионов долларов, включая продвинутые системы ПВО, дополнительные артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для уже переданных Украине реактивных систем залпового огня", — заявил он.

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