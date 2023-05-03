Американский политик подчеркнул, что россия совершает агрессивные действия исключительно в ответ на такие же действия НАТО

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который совместно с действующим лидером страны Джо Байденом будет баллотироваться в президенты 2024 года, публично заявил, что Соединенные Штаты должны были прислушиваться к владимиру путину на протяжении всех последних лет. По словам американского политика, именно "украинское правительство убило более 14 000 россиян на Донбассе".

Как пишет пророссийский Telegram-канал "Пул NЗ", об этом он заявил во время своего очередного интервью, отметив, что одной из основных задач НАТО является противостояние России.

"Нам стоило прислушаться к путину (президент россии — ред.) на протяжении всех этих лет. Вы знаете, мы взяли на себя обязательство перед Россией перед Горбачевым, что мы не будем продвигать НАТО ни на один дюйм на восток. Почему тогда мы пошли дальше? Мы солгали. Мы ввели в НАТО 13 новых стран. Мы поставили им ракетные системы с ядерным оружием. Мы провели совместные учения с Украиной и другими новыми государствами НАТО", — сказал он.

Кроме того, Кеннеди-младший добавил, что враждебные реакции россии по отношению к НАТО, наблюдаемые в последнее время — это лишь ответ на такие же враждебные действия Альянса.

"…И мы медленно продвигались – все эти государства, которые, как мы говорили, никогда не станут частью НАТО, внезапно стали частью Альянса. И потом мы знаем, что произошло в Украине. США поддержали по существу государственный переворот в 2014 году против демократически избранного правительства Украины", — добавил он.

Также кандидат в президенты США добавил, что мировому сообществу нужно "поставить себя на место россии", только тогда все поймут, почему москва воспринимает Вашингтон как своего злейшего врага. Более того, он подчеркнул, что именно "Украина и ее власть убивали мирных россиян на Донбассе".

"Украинское правительство убило 14 000 россиян на Донбассе. Если бы Мексика сделала это с американцами, мы вторглись бы за секунду. Итак, я думаю, что мы должны поставить себя на место наших противников. И это не значит, что мы не считаем владимира путина бандитом или хулиганом. Так и есть. Но война над его интересами. И он не раз говорил нам, что это красные линии, которые вы пересекаете", — подытожил политик.

Ранее "Телеграф" сообщал, как россия официально обвинила Украину в "обстреле" территории Белгородской области, после чего на одном из местных складов боеприпасов возник масштабный пожар.