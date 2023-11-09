Иран пошел на новую провокацию в Сирии и получил жесткий ответ США
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Иранцев уже предупреждали о недопустимости таких действий
США нанесли новые удары по позициям иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Речь идет об объекте на востоке Сирии.
Об этом в ночь на 9 ноября заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его информации, удар стал ответом на атаки американских военных баз.
Американский министр отметил, что позиции КСИР были поражены двумя американскими истребителями F-15. Известно, что удар пришелся по хранилищу оружия.
"8 ноября по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли удар в целях самообороны по объекту на востоке Сирии", — сообщил он.
Остин обратил внимание, что недавно КСИР и связанные с ним группировки атаковали американский персонал в Ираке и Сирии.
При этом министр заверил, что США и дальше готовы реагировать на действия иранцев, если те будут атаковать их людей и объекты.
"Мы призываем против любой эскалации. Американский персонал будет продолжать выполнять миссии по противодействию ИГИЛ в Ираке и Сирии", – подчеркнул Остин.
Ранее "Телеграф" писал, что США уже наносили ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии в конце октября. Тогда Остин также призывал Иран воздержаться от повторных атак, так как на них последует ответ от Штатов.