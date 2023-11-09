Иран пошел на новую провокацию в Сирии и получил жесткий ответ США

Иранцев уже предупреждали о недопустимости таких действий

США нанесли новые удары по позициям иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками. Речь идет об объекте на востоке Сирии.

Об этом в ночь на 9 ноября заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его информации, удар стал ответом на атаки американских военных баз.

Американский министр отметил, что позиции КСИР были поражены двумя американскими истребителями F-15. Известно, что удар пришелся по хранилищу оружия.

"8 ноября по указанию президента Байдена, вооруженные силы США нанесли удар в целях самообороны по объекту на востоке Сирии", — сообщил он.

Остин обратил внимание, что недавно КСИР и связанные с ним группировки атаковали американский персонал в Ираке и Сирии.

При этом министр заверил, что США и дальше готовы реагировать на действия иранцев, если те будут атаковать их людей и объекты.

"Мы призываем против любой эскалации. Американский персонал будет продолжать выполнять миссии по противодействию ИГИЛ в Ираке и Сирии", – подчеркнул Остин.

Ранее "Телеграф" писал, что США уже наносили ответные удары по двум иранским объектам на востоке Сирии в конце октября. Тогда Остин также призывал Иран воздержаться от повторных атак, так как на них последует ответ от Штатов.