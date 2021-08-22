Выпускникам Академии СБУ вручили памятные медали имени Баканова (фотофакт)
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Имя руководителя СБУ отчеканили на аверсе медали
В Академии Службы безопасности Украины выпускникам выдали медали с отчеканенных именем действующего руководителя ведомства Ивана Баканова. В сети заявили, что Баканову необходимо обследоваться у психиатра.
Соответствующий фотофакт поздно вечером в субботу, 21 августа, обнародовал в Facebook журналист Владимир Бойко.
"Вот что бывает, когда граждан призывают на военную службу без прохождения медицинского осмотра: лейтенант Баканов раздал выпускникам Академии СБУ памятные медали в честь себя, любимого", — говорится в подписи к фотографиям медали.
Судя по кадрам, имя Ивана Баканова изображено на аверсе медали сверху над Государственным гербом Украины, а на реверсе отчеканена эмблема СБУ и надпись Служба Безопасности Украины.
"Думаю, этого достаточно, чтобы отправить Ивана Геннадьевича на принудительное обследование к психиатру", — добавил журналист Владимир Бойко.
Эту медаль от действующего руководителя СБУ в сети также не обошли вниманием. Большинство пользователей такую идею раскритиковали, однако нашлись и такие, кто встал на защиту Баканова и сравнил медаль с грамотой.
Стоит отметить, что так называемая "Медаль Баканова" в перечень ведомственных знаков отличия не включена, а это значит, что ее производство не могли осуществлять за счет бюджетных средств.
Как сообщал "Телеграф", ранее руководитель СБУ Иван Баканов попал в скандал из-за российского гражданства своей жены.
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