Укр

Выпускникам Академии СБУ вручили памятные медали имени Баканова (фотофакт)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Выпускникам Академии СБУ вручили памятные медали имени Баканова (фотофакт) Новость обновлена 22 августа 2021, 09:42
Руководитель СБУ Иван Баканов

Имя руководителя СБУ отчеканили на аверсе медали

В Академии Службы безопасности Украины выпускникам выдали медали с отчеканенных именем действующего руководителя ведомства Ивана Баканова. В сети заявили, что Баканову необходимо обследоваться у психиатра.

Соответствующий фотофакт поздно вечером в субботу, 21 августа, обнародовал в Facebook журналист Владимир Бойко.

"Вот что бывает, когда граждан призывают на военную службу без прохождения медицинского осмотра: лейтенант Баканов раздал выпускникам Академии СБУ памятные медали в честь себя, любимого", — говорится в подписи к фотографиям медали.

"Медаль Баканова"
"Медаль Баканова"
"Медаль Баканова"
"Медаль Баканова"

Судя по кадрам, имя Ивана Баканова изображено на аверсе медали сверху над Государственным гербом Украины, а на реверсе отчеканена эмблема СБУ и надпись Служба Безопасности Украины.

"Думаю, этого достаточно, чтобы отправить Ивана Геннадьевича на принудительное обследование к психиатру", — добавил журналист Владимир Бойко.

Эту медаль от действующего руководителя СБУ в сети также не обошли вниманием. Большинство пользователей такую идею раскритиковали, однако нашлись и такие, кто встал на защиту Баканова и сравнил медаль с грамотой.

Реакция сети на "Медаль Баканова"
Реакция сети на "Медаль Баканова"
Реакция сети на "Медаль Баканова"
Реакция сети на "Медаль Баканова"
Реакция сети на "Медаль Баканова"
Реакция сети на "Медаль Баканова"

Стоит отметить, что так называемая "Медаль Баканова" в перечень ведомственных знаков отличия не включена, а это значит, что ее производство не могли осуществлять за счет бюджетных средств.

Как сообщал "Телеграф", ранее руководитель СБУ Иван Баканов попал в скандал из-за российского гражданства своей жены.

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