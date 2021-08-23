Укр

Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе в воскресенье

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Стало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе в воскресенье Новость обновлена 23 августа 2021, 12:23
Погиб лейтенант ВСУ Юрий Михайлов

От вражеской пули погиб лейтенант ВСУ.

В воскресенье, 22 августа, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский защитник Юрий Михайлов.

Об этом сказано в сообщении 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода на странице в Facebook.

Юрий служил в 28-й отдельной механизированной бригаде в звании лейтенанта. Трагедия произошла в 15:15 на взводном опорном пункте. Лейтенант погиб от пули врага.

По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

Юрий Михайлов погиб на Донбассе
Юрий Михайлов погиб на Донбассе

Напомним, 16 августа в зоне ООС российские наемники убили украинского военнослужащего. А 9 июля боевики нарушили режим прекращения огня 13 раз — одного украинского солдата убили, ещё троих ранили. Также ведутся обстрелы домов мирных жителей — 11 августа погиб пожилой мужчина.

Кроме того, в последнее время наблюдатели ОБСЕ фиксируют на Донбассе тяжелое оружие врагов — танки и гаубицы.

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