Укр

Дельта-штамм распространяется по Украине: в Минздраве озвучили, сколько человек его уже подхватили

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Дельта-штамм распространяется по Украине: в Минздраве озвучили, сколько человек его уже подхватили Новость обновлена 26 августа 2021, 11:56
Игорь Кузин - главный санитарный врач Украины.

Главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал о том, как обстоят дела с коронавирусом штамма "Дельта" в нашей стране

В Украине набирает обороты коронавирус штамма "Дельта", о чем сообщил главный санврач Украины Игорь Кузин.

Его слова цитирует пресс-служба Минздрава.

Так, по информации главного санитарного врача, 5 августа в Украине было подтверждено 147 случаев данной мутации ковида, а уже через две недели эта цифра преумножилась. По состоянию на 20 августа медики официально подтвердили 520 случаев "Дельты" в Украине. 

"Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса. Но помните, что обычные профилактические мероприятия — ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдения физической дистанции — смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация — обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19", — предупреждает главный санитарный врач.

На сегодняшний день в Украине готовы принимать пациентов с ковидом 256 больниц. Кроме того, у нас есть в запасе более 2,3 млн экспресс-тестов на коронавирус.

Напомним, в Минздраве поделились информацией о том, какая вакцина против коронавируса является самой популярной в Украине.

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