Воспитатели без масок и изоляция для больных детей - Минздрав ввел новые правила для детсадов
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Вместо четырех замеров температуры, в саду детям будут проводить один.
После разъяснений по поводу учебного процесса в школах Украины с 1 сентября, Министерство здравоохранения обновило рекомендации для детских дошкольных учреждений в связи с карантином по COVID-19.
Новые рекомендации появились на сайте Минздрава.
Правила для детей:
- температурный скрининг проводят один раз, только при входе в сад
- в случае симптомов ОРВИ или температуре от 37,2 градуса ребенка необходимо изолировать и сообщить родителям
- все соблюдения карантинных мер, к примеру мытье рук или обработка антисептиком, должны быть в форме игры
- мягкие игрушки под запретом, как и нахождение в группе в уличной обуви.
Детей в саду встречает и отдает родителям воспитатель на территории сада, в плохую погоду — в раздевалке или приемной. Важно — родители должны быть в масках.
Правила для воспитателей:
- вход в сад только в маске или респираторе после температурного контроля, если он не пройден — сотрудника отправят домой
- во время занятий в группе или отдельном помещении использовать средства индивидуальной защиты не нужно
- при перемещении по садику и общении с другими воспитателями маску надевать необходимо.
Родительские собрания в садике запрещены, рекомендован дистанционный вариант. Также под запрет попали приглашенные артисты и творческие коллективы.
Обеспечение персонала моющими средствами, а сад — термометрами возлагается на руководителя дошкольного учреждения.
Такие меры безопасности ввели, в том числе и из-за растущего количества людей, которые заболевают коронавирусом.
"Телеграф" писал, что 27 августа зафиксирован наивысший показатель суточной заболеваемости за последние несколько месяцев.
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