Укр

Воспитатели без масок и изоляция для больных детей - Минздрав ввел новые правила для детсадов

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Воспитатели без масок и изоляция для больных детей - Минздрав ввел новые правила для детсадов Новость обновлена 27 августа 2021, 15:37
Воспитателям разрешили работать без средств индивидуальной защиты в группах

Вместо четырех замеров температуры, в саду детям будут проводить один.

После разъяснений по поводу учебного процесса в школах Украины с 1 сентября, Министерство здравоохранения обновило рекомендации для детских дошкольных учреждений в связи с карантином по COVID-19.

Новые рекомендации появились на сайте Минздрава.

Правила для детей:

  • температурный скрининг проводят один раз, только при входе в сад
  • в случае симптомов ОРВИ или температуре от 37,2 градуса ребенка необходимо изолировать и сообщить родителям
  • все соблюдения карантинных мер, к примеру мытье рук или обработка антисептиком, должны быть в форме игры
  • мягкие игрушки под запретом, как и нахождение в группе в уличной обуви.

Детей в саду встречает и отдает родителям воспитатель на территории сада, в плохую погоду — в раздевалке или приемной. Важно — родители должны быть в масках.

Правила для воспитателей:

  • вход в сад только в маске или респираторе после температурного контроля, если он не пройден — сотрудника отправят домой
  • во время занятий в группе или отдельном помещении использовать средства индивидуальной защиты не нужно
  • при перемещении по садику и общении с другими воспитателями маску надевать необходимо.

Родительские собрания в садике запрещены, рекомендован дистанционный вариант. Также под запрет попали приглашенные артисты и творческие коллективы.

Обеспечение персонала моющими средствами, а сад — термометрами возлагается на руководителя дошкольного учреждения.

Такие меры безопасности ввели, в том числе и из-за растущего количества людей, которые заболевают коронавирусом.

"Телеграф" писал, что 27 августа зафиксирован наивысший показатель суточной заболеваемости за последние несколько месяцев.

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