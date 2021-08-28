Камень в огород власти: уровень школьного образования в Западной Украине выше, чем в индустриально развитых регионах
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В меньших областных центрах уровень школьного образования выше, чем в более развитых городах.
Портал Освіта.ua опубликовал рейтинг областных центров по результатам сдачи ВНО выпускниками этих городов.
Проанализировав ситуацию, украинцы подметили, очень интересные цифры.
Так уровень школьного образования в Западной Украине выше, чем в индустриально более развитых регионах.
Такое мнение выразил активист Игорь Качмарский на своей странице в Facebook.
"Это камень в огород власти и ее спикеров, которые собрались построить тысячу заводов (миллиард деревьев уже посадили).
Обратите внимание, что в Тернополе, который по данным статистики один из самых меньших областных центров, выпускников сдававших ВНО больше, чем в Ровно, Полтаве, Чернигове и значительно больше, чем в Сумах, Кропивницком, Черкассах", — написал он.
Отметим, после завершения основной сессии внешнего независимого оценивания, эксперты и педагоги страны забили тревогу, так как в этом году тест по математике не сдали 30% участников.
Также "Телеграф" сообщал о мошенниках, которые придумали способ, как заработать на абитуриентах.
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