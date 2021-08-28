Укр

Камень в огород власти: уровень школьного образования в Западной Украине выше, чем в индустриально развитых регионах

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
28
Камень в огород власти: уровень школьного образования в Западной Украине выше, чем в индустриально развитых регионах Новость обновлена 28 августа 2021, 09:38
Составлен рейтинг областных центров Украины по результатам ВНО 2021 года. Фото: Минобразования

В меньших областных центрах уровень школьного образования выше, чем в более развитых городах.

Портал Освіта.ua опубликовал рейтинг областных центров по результатам сдачи ВНО выпускниками этих городов.

Проанализировав ситуацию, украинцы подметили, очень интересные цифры.

Так уровень школьного образования в Западной Украине выше, чем в индустриально более развитых регионах.

Такое мнение выразил активист Игорь Качмарский на своей странице в Facebook.

"Это камень в огород власти и ее спикеров, которые собрались построить тысячу заводов (миллиард деревьев уже посадили).

Обратите внимание, что в Тернополе, который по данным статистики один из самых меньших областных центров, выпускников сдававших ВНО больше, чем в Ровно, Полтаве, Чернигове и значительно больше, чем в Сумах, Кропивницком, Черкассах", — написал он.

Рейтинг областных центров по результатам ВНО
Рейтинг областных центров по результатам ВНО

Отметим, после завершения основной сессии внешнего независимого оценивания, эксперты и педагоги страны забили тревогу, так как в этом году тест по математике не сдали 30% участников.

Также "Телеграф" сообщал о мошенниках, которые придумали способ, как заработать на абитуриентах.

Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Здоровье
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
Дата публикации
Категория
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир