Камень в огород власти: уровень школьного образования в Западной Украине выше, чем в индустриально развитых регионах

В меньших областных центрах уровень школьного образования выше, чем в более развитых городах.

Портал Освіта.ua опубликовал рейтинг областных центров по результатам сдачи ВНО выпускниками этих городов.

Проанализировав ситуацию, украинцы подметили, очень интересные цифры.

Так уровень школьного образования в Западной Украине выше, чем в индустриально более развитых регионах.

Такое мнение выразил активист Игорь Качмарский на своей странице в Facebook.

"Это камень в огород власти и ее спикеров, которые собрались построить тысячу заводов (миллиард деревьев уже посадили).

Обратите внимание, что в Тернополе, который по данным статистики один из самых меньших областных центров, выпускников сдававших ВНО больше, чем в Ровно, Полтаве, Чернигове и значительно больше, чем в Сумах, Кропивницком, Черкассах", — написал он.

Рейтинг областных центров по результатам ВНО

Отметим, после завершения основной сессии внешнего независимого оценивания, эксперты и педагоги страны забили тревогу, так как в этом году тест по математике не сдали 30% участников.

Также "Телеграф" сообщал о мошенниках, которые придумали способ, как заработать на абитуриентах.