Укр

Посадили в камеру с психически нездоровым задержанным: оккупанты в Крыму издеваются над имамом

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читати українською
Омбудсмен призвала РФ прекратить издевательства над имамом Февзиевым Новость обновлена 01 сентября 2021, 13:38
Омбудсмен призвала РФ прекратить издевательства над имамом Февзиевым

Украинца Раифа Февзиева держат в жуткой камере, куда подсадили необычного задержанного

Российские оккупанты продолжают пытки над украинцами, которым на этот раз подвергся религиозный деятель — крымский татарин Раиф Февзиев.

Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, имама задержали 17 августа после обысков и сейчас незаконно удерживают в СИЗО в нечеловеческих условиях и под круглосуточным видеонаблюдением. Денисова также говорит, что в камере площадью в 11 "квадратов" находится 8 человек, хотя кроватей там всего 6 и нет нормальной системы вентиляции.

Кроме того, к Февзиеву поместили задержанного с психическими расстройствами, который может представлять для имама опасность.

Людмила Денисова говорит, что руководство СИЗО нарушило права крымского татарина, в связи с чем обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить украинца надлежащими условиями содержания в соответствии с международными стандартами.

Отметим, что в РФ духовного служителя Февзиева обвинили в терроризме. Дескать он и еще четверо крымских татар состояли в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которые занимались вербовкой местных мусульман и призывали к свержению власти.

Ранее в ООН опубликовали доклад о ситуации с правами людей в Крыму, в котором наблюдатели также упомянули пытки и преследования.

Владимир Зеленский и Джо Байден
Мир
Встреча Зеленского с Байденом: что пишут о визите президента Украины в Белый дом западные СМИ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Встреча Зеленского с Байденом: что пишут о визите президента Украины в Белый дом западные СМИ
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что изменилось в Украине с 1 сентября
Дата публикации
Категория
Javelin
В США заметили "значительные пробелы" в оборонных способностях Украины и пообещали ракеты Javelin
Дата публикации
Категория
Подписание договора между Министерствами обороны.
Украина и США подписали ряд соглашений в оборонной и космической сферах: подробности
Дата публикации
Категория
Последний самолет американских сил покинул Афганистан
Последний самолет США покинул Афганистан: что пишут западные СМИ о будущем этой страны