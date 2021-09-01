Посадили в камеру с психически нездоровым задержанным: оккупанты в Крыму издеваются над имамом

Украинца Раифа Февзиева держат в жуткой камере, куда подсадили необычного задержанного

Российские оккупанты продолжают пытки над украинцами, которым на этот раз подвергся религиозный деятель — крымский татарин Раиф Февзиев.

Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, имама задержали 17 августа после обысков и сейчас незаконно удерживают в СИЗО в нечеловеческих условиях и под круглосуточным видеонаблюдением. Денисова также говорит, что в камере площадью в 11 "квадратов" находится 8 человек, хотя кроватей там всего 6 и нет нормальной системы вентиляции.

Кроме того, к Февзиеву поместили задержанного с психическими расстройствами, который может представлять для имама опасность.

Людмила Денисова говорит, что руководство СИЗО нарушило права крымского татарина, в связи с чем обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить украинца надлежащими условиями содержания в соответствии с международными стандартами.

Отметим, что в РФ духовного служителя Февзиева обвинили в терроризме. Дескать он и еще четверо крымских татар состояли в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», которые занимались вербовкой местных мусульман и призывали к свержению власти.

Ранее в ООН опубликовали доклад о ситуации с правами людей в Крыму, в котором наблюдатели также упомянули пытки и преследования.