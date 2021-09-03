Укр

Какой праздник 3 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Что в народе отмечают 3 сентября Новость обновлена 02 сентября 2021, 17:54
Что в народе отмечают 3 сентября

Какой сегодня праздник, узнайте далее более детально.

В народе 3 сентября отмечается христианский праздник Фаддей Проповедник. По-другому его называют Фаддеев день, Василиса Льняница, Баба Василиса и Васса.

За церковным календарем еще отмечают Преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита и День явления Светописанного образа Пресвятой Богородицы.

В этот день крестьяне заготавливали лен. Косили и сушили на лугах. После чего обрабатывали и шили из него одежду.

Как убирали лен в старину
Как убирали лен в старину

Также в этот день заканчивали уборку яблок и продолжали делать заготовки на зиму — солили огурцы и капусту. В этот день женщины устраивали посиделки: собирались у кого-то дома и разговаривали.

Верили наши предки и в особые приметы этого дня. Считалось, что если погода будет сухой, то и весь месяц будет без дождей. А если замечали много желудей в этот день, то предполагалось, что Рождество будет снежным.

Весь список праздников в сентябре, а также количество выходных и рабочих дней вы можете посмотреть в материале "Телеграфа": "Выходные в сентябре: сколько будут отдыхать украинцы"

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