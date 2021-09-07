В ожидании "европейской халявы": почему половина украинцев хотят эмигрировать навсегда

Многие наши сограждане готовы покинуть Украину навсегда, при этом даже не имея представления о жизни за границей

Как показал недавний опрос, половина украинцев никогда не были за границей. Но при этом каждый второй признается, что эмигрировал бы навсегда, будь у него такая возможность, а каждый четвертый хотел бы, чтобы за рубежом жили его дети.

Почему планы президента Владимира Зеленского по возвращению заробитчан так и не сработали? Как получилось, что спустя два года его президентства украинцы не просто не планируют возвращаться, а совсем наоборот – уехать хотят даже те, кто заграничную жизнь видел только по телевизору? Об этом – в сегодняшнем материале «Телеграфа».

Американская мечта

Несмотря на то, что половина наших сограждан никогда не выезжали за пределы Украины, и, соответственно, понятия не имеют о реальной жизни за рубежом, лишь 48% опрошенных украинцев хотели бы, чтобы их дети остались жить в родной стране. При этом более четверти (26%) участников опроса, проведенного компанией Gradus, желают своим детям лучшего будущего за границей. В топ-5 стран, в которых украинские родители хотели бы видеть своих детей, вошли США (27%), Германия (17%), Польша (9%), Канада (9%) и РФ (4%). При этом каждый восьмой не определился с государством, отметив, что его бы устроила любая страна ЕС. А еще 3% отметили, что это может быть вообще любая страна – лишь бы не Украина.

Лучшего будущего подальше от родины украинцы желают не только своим детям, но и себе. Причем пятерка стран «для себя» выглядит немного по-другому. Первое место также с большим отрывом досталось США (17%). Далее следуют Канада (13%), Германия (10%), Швейцария (10%), Польша (7%).

Основной причиной таких невеселых миграционных настроений треть респондентов назвали уровень жизни. По всей видимости, нищета в родной стране достала уже даже самых стойких. Но дело не только в деньгах.

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Опрос показал, что больше всего украинцы устали от коррупции, власти, мизерной зарплаты, законов и их невыполнения, а также бедности. При этом, при ответе на вопрос, какие аспекты жизни нравятся в Украине больше всего, первое место с большим отрывом занял ответ «никакие» — так ответила пятая часть опрошенных.

По мнению старшего аналитика компании Esperio Яна Кароля, судя по ответам, проблема уже не только в уровне дохода — ведь сейчас в Украине зарплаты по многим направлениям максимально конкурентоспособны. Получается, что те, кто уже уехал, обосновались и комфортно себя чувствует на новой территории, и у них нет надобности возвращаться. А те, кто хочет, чтобы их дети росли в других странах, видимо, устали от ущербной экономической и социальной политики, а также от коррупционных процессов в Украине, которые только прогрессируют.

В плену чемоданных настроений

Результаты опроса обращают внимание и на еще один интересный момент. Получается, что об «эмиграции навсегда» мечтают, в том числе, и те, кто за границей никогда в жизни не был, причем не исключено, что таких большинство. Именно им свойственно идеализировать жизнь в эмиграции.

«Спустя 30 лет после обретения независимости, Украину от большинства других постсоветских стран отличает уникальная черта: здесь сохранилось "перестроечное" массовое сознание, — рассуждает эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев. — То самое сознание, которое характеризуется "низкопоклонством" перед западной Европой и США, проявлениями национализма и попыткой воинственного отрицания всего советского и имперского периода своей истории. Немало украинских обывателей по-прежнему видят в западных странах какое-то подобие «рая на земле», где социальное устройство абсолютно идеально, все живут в достатке, и где просто по факту пребывания местные правительства готовы платить всем, в том числе и иностранцам, «вертолетные деньги».

Разумеется, продолжает Богатырев, с реальным положением дел эта точка зрения не имеет ничего общего. Но именно распространенность этого наивного убеждения в массовом сознании украинских граждан и является причиной нынешнего бедственного экономического и социального положения нашей страны, а также повальных «чемоданных настроений».

«Говоря упрощенно, именно в стремлении к «европейской халяве» украинцы семь лет назад фактически разрушили худо-бедно функционировавшую экономику, но даже это их не отрезвило, — говорит эксперт. – После того, как не удалось прийти в Европу всей страной, сегодня многие мечтают «евроинтегрироваться» частным порядком, предпочитая любую, самую тяжелую и черную работу в «европейском раю» жизни на родине и ответственности за ее судьбу».

Программы не сработают

Напомним, что вернуть заробитчан домой было предвыборной «идеей фикс» Владимира Зеленского. А в декабре 2019-го, уже будучи президентом, он даже анонсировал госпрограмму «Возвращайся и оставайся», цели которой понятны из названия: с одной стороны, стимулировать заробитчан вернуться в страну, а с другой — удержать в Украине экономически активное население. Достигнуть этих целей власть планировала с помощью выгодных кредитов.

Спустя полтора года стало очевидно, что программа не сработала. Основной причиной возвращения заробитчан в 2020-м стали не кредиты, а коронавирус, но как только Европа ослабила ковидные ограничения, заробитчане снова потоком хлынули из страны. Что же пошло не так?

Даниил Богатырев сомневается в том, что какие-либо программы Зеленского или другого политика способны вернуть украинских эмигрантов из-за границы и заглушить «чемоданные настроения» внутри страны. По мнению эксперта, их можно преодолеть только если у большинства украинцев проснутся ответственность за свою страну, чувство собственного достоинства и политическая грамотность. Но, говорит Богатырев, к сожалению, это фантастический сценарий.

«План по возвращению украинцев домой был хорошим, но, видимо, сфокусировались не на том – мотивации людей для переезда в тут или другую страну несколько иные, — говорит Ян Кароль. – Достойная заработная плата, доступные кредиты и даже наличие работы как таковой – это далеко не все, что мотивирует людей на принятие решения по поводу места жительства. Люди привыкают к определенному социуму, им может нравиться менталитет другой страны, а для кого-то определяющим фактором станет даже более комфортный климат».

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Кроме того, продолжает эксперт, если отъезд в свое время был вызван психологическими причинами, то пока спровоцировавшие их факторы – от коррупции до военного конфликта – не будут устранены, люди не вернутся. Разумеется, до тех пор, пока в новой стране им будет комфортнее и безопаснее, чем на родине. Словом – все в соответствии с базовыми потребностями человека по пирамиде Маслоу.

В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко настроен вполне оптимистично и считает, что нет ничего страшного в желании украинцев на время или навсегда обустроиться за границей.

«Я всегда поддерживал и поддерживаю экспорт рабочей силы, — отметил Охрименко в беседе с «Телеграфом». — В мире идет глобализация, а это значит, что границы исчезают. У нас часто говорят о миграции из бедных и неблагополучных стран, но мало говорят о том, что, например, за границей работают около 1 млн граждан Франции и порядка 2 млн граждан Германии. Кроме того, что плохого в том, что молодые украинцы делают успешную карьеру в ЕС? Не исключено, что они, набравшись опыта, потом приедут в Украину и получат высокие должности в украинских компаниях».

Так что, резюмировал Охрименко, ничего страшного в том, что украинцы хотят, чтобы их дети учились и работали за границей, нет. И в любом случае, это лучше, чем сидеть на родине без работы, постоянно ныть и жаловаться, и ждать прихода «доброго царя».