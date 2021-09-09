41% украинцев уверены, что у Киева не было шансов остановить строительство газопровода Путина
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41% граждан уверены, что в Украины не было шансов остановить строительство Северного потока - 2.
Украинцы хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию в обход Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, 50% опрошенных знают о строительстве, 31% что-то слышали о нем. И только 18% ответили, что ничего не знают.
Кроме того, 41% считают, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство упомянутого газопровода. Зато 20% возлагают ответственность за это на Порошенко, 3% — на Зеленского, еще четверть — на обоих президентов.
Более наглядно результаты опроса смотрите в инфографике "Телеграфа":
Следует напомнить, что российский "Газпром" планирует начать подачу природного газа по "Северному потоку-2" со следующего месяца.
Кроме того, недавно стало известно, что российский газопровод обязали соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС, соответствующее решение вынес суд Германии.
Помимо этого, США и Германия подписали соглашение, которым предусмотрена возможность введения санкций против России, если та попытается использовать трубу в качестве оружия против Украины.
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