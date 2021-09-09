Укр

41% украинцев уверены, что у Киева не было шансов остановить строительство газопровода Путина

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
Строительство газопровода "Северный поток-2" Новость обновлена 09 сентября 2021, 13:30
Строительство газопровода "Северный поток-2"

41% граждан уверены, что в Украины не было шансов остановить строительство Северного потока - 2.

Украинцы хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию в обход Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, 50% опрошенных знают о строительстве, 31% что-то слышали о нем. И только 18% ответили, что ничего не знают.

Кроме того, 41% считают, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство упомянутого газопровода. Зато 20% возлагают ответственность за это на Порошенко, 3% — на Зеленского, еще четверть — на обоих президентов.

Более наглядно результаты опроса смотрите в инфографике "Телеграфа":

Опрошенные хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток - 2"
Опрошенные хорошо осведомлены о строительстве газопровода "Северный поток - 2"

Следует напомнить, что российский "Газпром" планирует начать подачу природного газа по "Северному потоку-2" со следующего месяца.

Кроме того, недавно стало известно, что российский газопровод обязали соответствовать правилам Третьего энергопакета ЕС, соответствующее решение вынес суд Германии.

Помимо этого, США и Германия подписали соглашение, которым предусмотрена возможность введения санкций против России, если та попытается использовать трубу в качестве оружия против Украины.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Интервью
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый
Американцы не хотели, чтобы часть разговора с Байденом услышал ещё кто-то, кроме Зеленского, — Валерий Чалый
Дата публикации
Категория
Станция "Скотоватая"
Новый виток обстрелов на Донбассе: тяжело ранен боец ВСУ, встали поезда "Укрзализныци"
Дата публикации
Категория
Сводка коронавируса в Украине на 09.09.2021
В Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19: где обстановка хуже всего
Дата публикации
Категория
Проблемы с ценой газа в Европе отразятся на украинцах
Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?
Дата публикации
Категория
Украинский финансист Сергей Фурса
Сергей Фурса: Сегодня украинцы живут лучше, чем когда-либо. Но наши люди любят прибедняться