Усекновение главы Иоанна Предтечи и Иван Постный: традиции и народные приметы 11 сентября

В субботу, 11 сентября, отмечается день усекновения головы Иоанна Крестителя. В народе праздник получил название Иван Постный

Православная церковь в этот день вспоминает о мученической кончине Иоанна Предтечи, который был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады — супруги царя Ирода, и их дочери Саломеи. 9 марта этого года верующие чтили память Крестителя и отмечали День Иоанна Предтечи. Полный календарь церковных праздников на первый месяц осени вы можете найти в материале "Телеграфа".

В Евангелие говорится, что Иродиада запретила хоронить голову вместе с телом святого и долго хранила ее в своих покоях. На данный момент неизвестно, где находится отсеченная голова Иоанна Крестителя.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

По народному календарю 11 сентября отмечается Иван Постный, поэтому верующие по обыкновению отмечали этот день постом: не разрешалось есть ничего круглого, варить что-то из круглого кочана, копать картошку, рвать яблоки.

Народные приметы 11 сентября:

Если прогремел гром – осень будет теплой и долгой.

Если на Ивана журавли на юг улетели, то зима, по приметам, ранней будет.

Скворцы еще не улетели на юг – осенью будет мало дождей.

Родившиеся 11 сентября отличаются трудолюбием, терпением и сдержанностью. Носить им следует хризопраз.

Что нельзя делать 11 сентября:

Нежелательно работать в этот день с металлическими и острыми предметами (еду ранее на усекновение ломали руками).

Стоит избегать контакта с круглыми предметами (так старались избегать осквернение памяти пророка).

Запрещено устраивать увеселительные мероприятия.

Женщинам стоит перенести посещение парикмахера на другой день. Верили, что стрижка 11 сентября способна привести к головной боли на целый день.

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