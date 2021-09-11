Усекновение главы Иоанна Предтечи и Иван Постный: традиции и народные приметы 11 сентября
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В субботу, 11 сентября, отмечается день усекновения головы Иоанна Крестителя. В народе праздник получил название Иван Постный
Православная церковь в этот день вспоминает о мученической кончине Иоанна Предтечи, который был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады — супруги царя Ирода, и их дочери Саломеи. 9 марта этого года верующие чтили память Крестителя и отмечали День Иоанна Предтечи. Полный календарь церковных праздников на первый месяц осени вы можете найти в материале "Телеграфа".
В Евангелие говорится, что Иродиада запретила хоронить голову вместе с телом святого и долго хранила ее в своих покоях. На данный момент неизвестно, где находится отсеченная голова Иоанна Крестителя.
По народному календарю 11 сентября отмечается Иван Постный, поэтому верующие по обыкновению отмечали этот день постом: не разрешалось есть ничего круглого, варить что-то из круглого кочана, копать картошку, рвать яблоки.
Народные приметы 11 сентября:
- Если прогремел гром – осень будет теплой и долгой.
- Если на Ивана журавли на юг улетели, то зима, по приметам, ранней будет.
- Скворцы еще не улетели на юг – осенью будет мало дождей.
- Родившиеся 11 сентября отличаются трудолюбием, терпением и сдержанностью. Носить им следует хризопраз.
Что нельзя делать 11 сентября:
- Нежелательно работать в этот день с металлическими и острыми предметами (еду ранее на усекновение ломали руками).
- Стоит избегать контакта с круглыми предметами (так старались избегать осквернение памяти пророка).
- Запрещено устраивать увеселительные мероприятия.
- Женщинам стоит перенести посещение парикмахера на другой день. Верили, что стрижка 11 сентября способна привести к головной боли на целый день.
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.
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