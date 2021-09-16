Не одним ковидом богаты: Минздрав предупреждает украинцев об угрозе 4 штаммов гриппа

Медики призывают прививаться от гриппа заранее

В украинском Минздраве предупреждают, что во время осенне-зимнего сезона будет циркулировать не только коронавирус, но и минимум 4 разновидности гриппа.

Как сообщается на сайте министерства, в 2021-2022 году ВОЗ прогнозирует инфицирование такими штаммами:

вирус, подобный A/Victoria (H1N1)

вирус, подобный A/Cambodia (H3N2)

вирус, подобный В/Washington (линия B Victoria)

вирус, подобный B/Phuket (линия B/Yamagata).

И хоть эпидемии пока нет, эксперты призывают вакцинироваться сейчас, чтобы до появления гриппа успел выработаться иммунитет. В первую очередь, продолжают в Минздраве, прививки стоит сделать медикам, учителям и соцработникам, беременным, пожилым людям и тем, кто в группе риска.

Ранее мы сообщали, что от гриппа Украина надеется получить около 30 000 вакцин гуманитарной помощи, которая предусмотрена, в первую очередь, для медиков. Остальные украинцы смогут закупить прививки за свой счет: в Минздраве говорят, что в местные аптеки поступит около миллиона доз вакцин. А дальнейшие поставки уже зависят от спроса.