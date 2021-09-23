Укр

Контроль качества прошла одна вакцина: чем будут прививать от гриппа в Украине

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Пока в Украине одобрили только одну вакцину против гриппа Новость обновлена 23 сентября 2021, 16:16
Пока в Украине одобрили только одну вакцину против гриппа

Вакцину в Украину завезут из Кореи, но с октября могут одобрить прививки производства Франции и Нидерландов

В украинском Минздраве пока одобрили лишь одну вакцину от гриппа, которая единственная по состоянию на 20 сентября прошла госконтроль качества — корейскую прививку, четырехвалентную инактивированную.

Об этом информируют на официальном сайте ведомства.

Планируется, что в Украину завезут 200 000 доз данного препарата.

Впрочем, еще две вакцины — производства Франции и Нидерландов — сейчас проходят контроль качества, вердикт по которому огласят 3 октября. Если он будет положительным, на украинский рынок могут завезти 850 000 доз французской прививки и еще почти 200 000 — нидерландской.

Ранее в Минздраве предупреждали, что во время осенне-зимнего сезона будет циркулировать не только коронавирус, но и минимум 4 разновидности гриппа:

  • вирус, подобный A/Victoria (H1N1) 
  • вирус, подобный A/Cambodia (H3N2)
  • вирус, подобный В/Washington (линия B Victoria)
  • вирус, подобный B/Phuket (линия B/Yamagata).

Напомним, эпидемии гриппа в Украине пока нет, однако эксперты призывают вакцинироваться сейчас, чтобы до появления этого вида ОРВИ успел выработаться иммунитет.

Теги:
#Минздрав #Грипп #Вакцинация #Эпидемия гриппа
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