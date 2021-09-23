Контроль качества прошла одна вакцина: чем будут прививать от гриппа в Украине

Вакцину в Украину завезут из Кореи, но с октября могут одобрить прививки производства Франции и Нидерландов

В украинском Минздраве пока одобрили лишь одну вакцину от гриппа, которая единственная по состоянию на 20 сентября прошла госконтроль качества — корейскую прививку, четырехвалентную инактивированную.

Об этом информируют на официальном сайте ведомства.

Планируется, что в Украину завезут 200 000 доз данного препарата.

Впрочем, еще две вакцины — производства Франции и Нидерландов — сейчас проходят контроль качества, вердикт по которому огласят 3 октября. Если он будет положительным, на украинский рынок могут завезти 850 000 доз французской прививки и еще почти 200 000 — нидерландской.

Ранее в Минздраве предупреждали, что во время осенне-зимнего сезона будет циркулировать не только коронавирус, но и минимум 4 разновидности гриппа:

вирус, подобный A/Victoria (H1N1)

вирус, подобный A/Cambodia (H3N2)

вирус, подобный В/Washington (линия B Victoria)

вирус, подобный B/Phuket (линия B/Yamagata).

Напомним, эпидемии гриппа в Украине пока нет, однако эксперты призывают вакцинироваться сейчас, чтобы до появления этого вида ОРВИ успел выработаться иммунитет.