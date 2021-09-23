Укр

Сотни силовиков согнали прочесывать 430 га лесов Киевщины после покушения на Шефира (фото, видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Правоохранители отрабатывают место нападения на Сергея Шефира Новость обновлена 23 сентября 2021, 19:29
Правоохранители отрабатывают место нападения на Сергея Шефира

На месте также работают водолазы

После покушения на убийство первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель, правоохранители обследуют 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие деревни.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, на месте работают сотни полицейских, спасателей, нацгвардейцев. Кроме того, к обследованию водоемов подключили водолазов.

Оперативники и следователи опрашивают свидетелей и проверяют возможные пути отхода нападавших на Сергея Шефира.

Также проверяются все транспортные средства, которые в день нападения, 22 сентября, проезжали вблизи сел Лесники и Ходосовка.

После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса
После покушения на Шефира копы обследуют 430 га леса

Напомним, нападение на автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира произошло 22 сентября между двумя селами Лесники и Ходосовка на въезде в Киев. По водительским дверям и колесам "Ауди" нападавшие выпустили 18 пуль, ранения получил водитель Шефира — его госпитализировали в "Феофанию".

Как сообщал "Телеграф" ранее, в МВД озвучили основные версии покушения на Сергея Шефира.

Теги:
#Расследование #Покушение на убийство #Национальная полиция Украины #Сергей Шефир
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