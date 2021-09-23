Сотни силовиков согнали прочесывать 430 га лесов Киевщины после покушения на Шефира (фото, видео)
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На месте также работают водолазы
После покушения на убийство первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, в результате чего три огнестрельных ранения получил его водитель, правоохранители обследуют 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие деревни.
Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Так, на месте работают сотни полицейских, спасателей, нацгвардейцев. Кроме того, к обследованию водоемов подключили водолазов.
Оперативники и следователи опрашивают свидетелей и проверяют возможные пути отхода нападавших на Сергея Шефира.
Также проверяются все транспортные средства, которые в день нападения, 22 сентября, проезжали вблизи сел Лесники и Ходосовка.
Напомним, нападение на автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира произошло 22 сентября между двумя селами Лесники и Ходосовка на въезде в Киев. По водительским дверям и колесам "Ауди" нападавшие выпустили 18 пуль, ранения получил водитель Шефира — его госпитализировали в "Феофанию".
Как сообщал "Телеграф" ранее, в МВД озвучили основные версии покушения на Сергея Шефира.
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