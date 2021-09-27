Укр

Воздвижение Креста Господня 2021: народные приметы и запреты в этот день

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Праздники 27 сентября 2021
Праздники 27 сентября 2021

Один из двенадцати величайших праздников Православной Церкви отмечается 27 сентября

В понедельник, 27 сентября, православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — это полное название церковного праздника, который связан с прекращением гонений на христиан. Двунадесятый праздник отмечается христианами в память об обнаружении креста, на котором распяли Спасителя Иисуса Христа, и возвращение этого креста из Персии в Иерусалим в VII веке.

Поскольку праздник Воздвижения напоминал Христово распятие и смерть, то с древнейших времен стало традицией в этот день соблюдать строгий пост. Было принято 27 сентября употреблять в пищу только блюда из капусты.

В народе этот праздник называют значительно короче — "Воздвижение". С этого дня птицы улетают в теплые края, наступают холода, "земля на Воздвижения ближе к зиме движется". По народным поверьям, в этот день нельзя ходить в лес, поскольку на юг не только птицы летят, но и ползут змеи, поэтому прогулка может быть опасной.

Также в этот день во всем мире отмечается День туризма (World Tourism Day). Праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Целью праздника есть освещение деятельности в сфере туризма и его вклада в экономику и развитие контактов между разными народами.

Народные приметы 27 сентября:

  • На 27 сентября дует холодный ветер – примета, что лето будет теплым.
  • Воздвиженье осень навстречу зиме двигает.
  • На восходе луну очерчивает красноватый быстро пропадающий круг – погода будет ясная и сухая.
  • Гуси высоко летят по небу – примета, что весной будет большое половодье, и наоборот.
  • Если журавли летят медленно и высоко, курлыкая на лету, то осень будет теплой.

Что нельзя делать 27 сентября:

  • На Воздвижение нельзя начинать важные дела, проекты.
  • Не желательно ходить в лес. В противном случае, это приведет к потерям и другим неприятностям.

С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".

Теги:
#Традиции #Приметы #День туризма #Праздники #Запреты #Воздвижение Креста Господня
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