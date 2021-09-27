Украинцы жалуются на сбой в работе "Приват24"

Сервис "Приват24" временно не работает, о причинах и сроках рассказали в пресс-службе

В понедельник, 27 сентября, клиенты интернет-банкинга "Приват24" массово жалуются на то, что не могут войти в систему.

Неполадки произошли как в веб-версии, так и в мобильном приложении.

Сбой Приват24 27 сентября

Впрочем, о возможных проблемах со входом и авторизацией на сайте компании предупреждали накануне — за сутки до данного сбоя. А в связи с жалобами пресс-служба банка опубликовала еще одно объявление о техническом сбое: в "ПриватБанке" извинились и пообещали ликвидировать аварийную ситуацию в ближайшее время.

Пока система не работает, в компании советуют осуществлять платежи с помощью телефона — по номеру 3700.

Заметим, что "ПриватБанк" на сегодняшний день продолжает оставаться крупнейшим банком Украины. По данным компании, ее услугами пользуется 62% украинцев старше 16 лет.

Отметим, что в прошлый раз система не работала совсем недавно — в ночь с 25 на 26 сентября. Тогда осуществлялись технические работы, которые были запланированы на время с наименьшей нагрузкой по операциям. Апгрейду подвергли также банкоматы, терминалы, сервис LiqPay и переводы между карточками.