Установили двух подозреваемых в нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": пока нашли только Мецгера

Госслужащим грозит до 5 лет ограничения свободы

В конфликте журналистов программы "Схемы" и топ-чиновников "Укрэксимбанка", которые силой отобрали у представителей СМИ технику и заперли в кабинете, появилось продолжение. Прокуроры вручили подозрение одному из фигурантов дела о "препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

О том, кого именно подозревают в преступлении, за которое грозит либо полугодичный арест, либо до 5 лет ограничения свободы, гособвинители не уточняют.

Выяснилось, что речь идет о тогда еще главе правления государственного "Укрэксимбанка" Евгении Мецгере, который, собственно, остановил интервью и дал команду охране изъять весь отснятый материал. После того, как скандал предали огласке, Мецгера на время отстранили от занимаемой должности.

Чиновник отметил, что его реакция и поведение не имеют оправданий, и своим уходом он хочет снять негатив с банка.

Теперь же он написал в соцсети, что получил подозрение и готов сотрудничать со следствием. А также извинился перед журналистом и оператором программы "Схемы".

Отметим, что подозрение хотят вручить еще одному чиновнику, местонахождение которого правоохранители пока не установили.

Напомним, журналистам программы "Схемы", на которых по приказу председателя правления напали сотрудники государственного "Укрэксимбанка", удалось восстановить видео, подтверждающие их слова.

На восстановленных кадрах видно, как Евгений Мецгер приказывает сотрудникам службы безопасности отобрать у журналистов камеры и удалить все записи интервью.

После этого в Офисе президента не исключили необходимости в жестких кадровых мерах.