Укр

Новый сбой в сети: произошел масштабный отказ Wikipedia, сервисов Apple и не только

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В работе Wikipedia и Apple произошел сбой Новость обновлена 07 октября 2021, 21:06
В работе Wikipedia и Apple произошел сбой

Проблемы со входом начались с 19:00

Не успела интернет-паутина оправиться от масштабного сбоя в работе соцсетей, как в четверг, 7 октября, произошел сбой в работе Wikipedia и Apple.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, о сбоях в работе Wikipedia, универсальной интернет-энциклопедии, начали сообщать после 19:00 по киевскому времени, а в течение часа их количество увеличилось в разы. Пользователи указывают на проблемы с доступом на сайт — на него невозможно зайти в Украине, Беларуси, Грузии и РФ.

Сбой в работе Wikipedia по данным Downdetector
Сбой в работе Wikipedia по данным Downdetector

Примерно в это же время начали фиксировать сбои в работе некоторых сервисов Apple — речь идет о Apple Music (неполадки были как с сайтом, так и с приложением) и Apple Store (работал с перебоями в Москве и Санкт-Петербурге). В течение часа количество отчетов о проблемах с сервисами стремительно росло.

Сбой в работе Apple Music по данным Downdetector
Сбой в работе Apple Music по данным Downdetector
Сбой в работе Apple Store по данным Downdetector
Сбой в работе Apple Store по данным Downdetector

Также наблюдаются перебои в работе мессенджера Discord, сервиса распространения цифровых игр Steam и PlayStation Network. Однако на этих сайтах количество сообщений о сбоях не так значительно, как в указанных выше.

Как сообщал "Телеграф" ранее, прошлый сбой в работе социальных сетей, который произошел в начале недели, задел весь мир — "легли" Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google и Amazon. "Падение" сервисов наблюдалось около шести часов и стало самым продолжительным за последние годы. Это сказалось и на цене акций компаний.

Теги:
#Apple #Wikipedia #Сбой
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