Как правильно оформить электронный больничный: пошаговая инструкция
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Больничные в Украине теперь выдают только в электронном виде, но получить их несложно
Отныне желающие получить обычный больничный больше сделать этого не смогут, ведь Украина полностью перешла на электронные больничные.
Как сообщается в Telegram председателя комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Е-больничные помогут стране победить коррупцию в медицинской сфере. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выдал больничных листов, ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.
Получить больничный в режиме онлайн несложно и оформление происходит так:
- Пациент приходит к врачу на осмотр;
- Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью;
- Пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда (ПФУ);
- Там формируется электронный листок нетрудоспособности – "это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты".
- Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.
Напомним, о том, как отныне будет работать новинка и какие шаги предпринять для оформления документа, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
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