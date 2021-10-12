Как правильно оформить электронный больничный: пошаговая инструкция

Больничные в Украине теперь выдают только в электронном виде, но получить их несложно

Отныне желающие получить обычный больничный больше сделать этого не смогут, ведь Украина полностью перешла на электронные больничные.

Как сообщается в Telegram председателя комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Е-больничные помогут стране победить коррупцию в медицинской сфере. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выдал больничных листов, ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.

Получить больничный в режиме онлайн несложно и оформление происходит так:

Пациент приходит к врачу на осмотр;

Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью;

Пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда (ПФУ);

Там формируется электронный листок нетрудоспособности – "это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты".

Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

Напомним, о том, как отныне будет работать новинка и какие шаги предпринять для оформления документа, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.