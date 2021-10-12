Как правильно оформить электронный больничный: пошаговая инструкция

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Е-больничный в Украине заработал 1 октября Новость обновлена 12 октября 2021, 13:24
Е-больничный в Украине заработал 1 октября

Больничные в Украине теперь выдают только в электронном виде, но получить их несложно

Отныне желающие получить обычный больничный больше сделать этого не смогут, ведь Украина полностью перешла на электронные больничные.

Как сообщается в Telegram председателя комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Е-больничные помогут стране победить коррупцию в медицинской сфере. Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выдал больничных листов, ведь каждый документ должен быть утвержден собственной электронной подписью медработника.

Получить больничный в режиме онлайн несложно и оформление происходит так:

  • Пациент приходит к врачу на осмотр;
  • Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его квалифицированной электронной подписью;
  • Пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда (ПФУ);
  • Там формируется электронный листок нетрудоспособности – "это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты".
  • Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

Напомним, о том, как отныне будет работать новинка и какие шаги предпринять для оформления документа, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Теги:
#Больничный #Инструкция #Больничный лист #Электронный больничный
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