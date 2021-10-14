Летальные случаи среди детей: юных украинцев массово госпитализируют из-за нехватки кислорода

Доктор говорит, что в некоторых случаях несовершеннолетние нуждаются в кислородной терапии

Практически во всех регионах Украины наметился рост госпитализаций детей, которым нужна кислородная терапия при коронавирусе штамма "Дельта".

Об этом заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Сергей Дубров.

По его словам, во время первой волны ковида детская инфекционка в Киеве была практически пустой. Теперь же там занято 53% мест.

Более того, столь плачевная тенденция, по словам доктора, наблюдается почти во всех областях: дети стали тяжелее переносить штамм "Дельта" и нуждаются в кислородной поддержке. Увы, уже есть несколько летальных случаев из-за осложнений коронавируса среди детей, продолжает Сергей Дубров.

По его словам, всего в Украине имеется около 50 000 койкомест для лечения пациентов с COVID-19, однако их количество можно увеличить до 90 000.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Волыни произошел масштабный всплеск коронавируса сразу в 16 учебных заведениях, в частности — детсадах и школах.