Летальные случаи среди детей: юных украинцев массово госпитализируют из-за нехватки кислорода
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Доктор говорит, что в некоторых случаях несовершеннолетние нуждаются в кислородной терапии
Практически во всех регионах Украины наметился рост госпитализаций детей, которым нужна кислородная терапия при коронавирусе штамма "Дельта".
Об этом заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Сергей Дубров.
По его словам, во время первой волны ковида детская инфекционка в Киеве была практически пустой. Теперь же там занято 53% мест.
Более того, столь плачевная тенденция, по словам доктора, наблюдается почти во всех областях: дети стали тяжелее переносить штамм "Дельта" и нуждаются в кислородной поддержке. Увы, уже есть несколько летальных случаев из-за осложнений коронавируса среди детей, продолжает Сергей Дубров.
По его словам, всего в Украине имеется около 50 000 койкомест для лечения пациентов с COVID-19, однако их количество можно увеличить до 90 000.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на Волыни произошел масштабный всплеск коронавируса сразу в 16 учебных заведениях, в частности — детсадах и школах.
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