Укр

"Красные" зоны в "зеленой" Украине: ограничат ли въезд в ЕС и что будет с безвизом

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Решение по запрету на путешествия украинцев принимает и ЕС, и отдельная страна на общенациональном уровне Новость обновлена 19 октября 2021, 10:34
Решение по запрету на путешествия украинцев принимает и ЕС, и отдельная страна на общенациональном уровне

Евросоюз может принять рекомендацию об исключении нашей страны из "зеленого" списка, но есть условие

Даже несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине, наша страна продолжает оставаться в "зеленом" списке безопасных государств. Впрочем, ситуация может измениться в любой момент.

По словам спикера МИД Олега Николенко, которого цитирует "РБК-Украина", если случаев COVID-19 станет еще больше, то Евросоюз может принять рекомендацию "об исключении нашей страны из списка государств, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз". 

Отметим, что недавно ЕС уже вывел из "зеленой" зоны несколько стран. И если к ним отнесут и Украину, по словам Николенко, это не означает безвиз, а лишь временное ограничение на туристические поездки. Когда ситуация улучшится, это решение отменят и украинцы смогут путешествовать, как прежде. 

Впрочем, окончательное решение на ограничение поездок принимает отдельная страна на общенациональном уровне, и пока речь об Украине не ведется.

Напомним, с 21 октября в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок между областями. После вступления их в силу, чтобы переместиться в другую область на автобусе, поезде или самолете, придется предъявить один из документов, которые свидетельствуют о вакцинации против коронавируса.

Теги:
#Путешествия #МИД Украины #Коронавирус #Зеленая зона
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