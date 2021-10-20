Укр

Полнолуние 20 октября: что обязательно нужно сделать в этот день

Автор
Татьяна Кармазина
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20 октября состоится полная Луна в Овне Новость обновлена 20 октября 2021, 10:58
20 октября состоится полная Луна в Овне

В эту среду стоит провести уборку и выбросить весь хлам из дома

В среду, 20 октября, в 17:57 по киевскому времени произойдет полнолуние в зoдиaкaльнoм coзвeздии Oвнa. Этот день особенно энергетически сильный. Считается, что именно в это время будет сильно заметны творческий прилив и максимальная продуктивность.

По словам астролога Елены Тепляковой, сильнее всего это полнолуние почувствуют на себе знаки — Овны, Раки, Весы и Козероги. На первый план выходят вопросы начала или прекращения партнерства, открытые конфликты, юридические споры, слияние или поглощение в бизнесе, новые альянсы в политике. Возможны форс-мажоры. Это время, когда нужен новый взгляд на вещи, новый подход в делах, чтобы увидеть реалистичные перспективы и новые возможности.

Что можно делать в полнолуние

  • собираться в уютной обстановке узким семейным кругом или позвать в гости самых близких друзей;
  • устраивать романтические встречи, ужинать с любимым человеком;
  • проводить время в одиночестве, копаясь в себе и разбираясь в собственных желаниях;
  • составлять планы на ближайшее или далекое будущее;
  • посетить храм, поставив свечку за здоровье и благополучие родных и близких людей;
  • анализировать свои достижения и результаты работы;
  • проводить уборку в жилище, а также наводить порядок на рабочем месте;
  • пересматривать и подбирать на ближайшее время гардероб;
  • прощаться с ненужными вещами, дарить их другим или просто выбрасывать;
  • в этот день хорошим знаком будет побольше смотреть на огонь — он способен наполнить человека силой и энергией;
  • все события важно встречать с позитивными мыслями и оптимистичным настроением.

Чем в полнолуние лучше не заниматься

  • ссориться, выяснять отношения, провоцировать конфликты;
  • злоупотреблять горячительными напитками;
  • бурно праздновать и проводить массовые вечеринки;
  • брать колюще-режущие предметы;
  • говорить что-либо не подумав, сгоряча;
  • появляться в местах массового скопления людей;
  • начинать проекты и важные дела;
  • проводить переговоры и подписывать договора;
  • стричь волосы.

Ранее астролог Марина Скади рассказала "Телеграфу", чем может быть опасно полнолуние 20 октября.

Теги:
#Полнолуние #Астрология #Запреты
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