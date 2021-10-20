Полнолуние 20 октября: что обязательно нужно сделать в этот день
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В эту среду стоит провести уборку и выбросить весь хлам из дома
В среду, 20 октября, в 17:57 по киевскому времени произойдет полнолуние в зoдиaкaльнoм coзвeздии Oвнa. Этот день особенно энергетически сильный. Считается, что именно в это время будет сильно заметны творческий прилив и максимальная продуктивность.
По словам астролога Елены Тепляковой, сильнее всего это полнолуние почувствуют на себе знаки — Овны, Раки, Весы и Козероги. На первый план выходят вопросы начала или прекращения партнерства, открытые конфликты, юридические споры, слияние или поглощение в бизнесе, новые альянсы в политике. Возможны форс-мажоры. Это время, когда нужен новый взгляд на вещи, новый подход в делах, чтобы увидеть реалистичные перспективы и новые возможности.
Что можно делать в полнолуние
- собираться в уютной обстановке узким семейным кругом или позвать в гости самых близких друзей;
- устраивать романтические встречи, ужинать с любимым человеком;
- проводить время в одиночестве, копаясь в себе и разбираясь в собственных желаниях;
- составлять планы на ближайшее или далекое будущее;
- посетить храм, поставив свечку за здоровье и благополучие родных и близких людей;
- анализировать свои достижения и результаты работы;
- проводить уборку в жилище, а также наводить порядок на рабочем месте;
- пересматривать и подбирать на ближайшее время гардероб;
- прощаться с ненужными вещами, дарить их другим или просто выбрасывать;
- в этот день хорошим знаком будет побольше смотреть на огонь — он способен наполнить человека силой и энергией;
- все события важно встречать с позитивными мыслями и оптимистичным настроением.
Чем в полнолуние лучше не заниматься
- ссориться, выяснять отношения, провоцировать конфликты;
- злоупотреблять горячительными напитками;
- бурно праздновать и проводить массовые вечеринки;
- брать колюще-режущие предметы;
- говорить что-либо не подумав, сгоряча;
- появляться в местах массового скопления людей;
- начинать проекты и важные дела;
- проводить переговоры и подписывать договора;
- стричь волосы.
Ранее астролог Марина Скади рассказала "Телеграфу", чем может быть опасно полнолуние 20 октября.
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