Полнолуние 20 октября: что обязательно нужно сделать в этот день

В эту среду стоит провести уборку и выбросить весь хлам из дома

В среду, 20 октября, в 17:57 по киевскому времени произойдет полнолуние в зoдиaкaльнoм coзвeздии Oвнa. Этот день особенно энергетически сильный. Считается, что именно в это время будет сильно заметны творческий прилив и максимальная продуктивность.

По словам астролога Елены Тепляковой, сильнее всего это полнолуние почувствуют на себе знаки — Овны, Раки, Весы и Козероги. На первый план выходят вопросы начала или прекращения партнерства, открытые конфликты, юридические споры, слияние или поглощение в бизнесе, новые альянсы в политике. Возможны форс-мажоры. Это время, когда нужен новый взгляд на вещи, новый подход в делах, чтобы увидеть реалистичные перспективы и новые возможности.

Что можно делать в полнолуние

собираться в уютной обстановке узким семейным кругом или позвать в гости самых близких друзей;

устраивать романтические встречи, ужинать с любимым человеком;

проводить время в одиночестве, копаясь в себе и разбираясь в собственных желаниях;

составлять планы на ближайшее или далекое будущее;

посетить храм, поставив свечку за здоровье и благополучие родных и близких людей;

анализировать свои достижения и результаты работы;

проводить уборку в жилище, а также наводить порядок на рабочем месте;

пересматривать и подбирать на ближайшее время гардероб;

прощаться с ненужными вещами, дарить их другим или просто выбрасывать;

в этот день хорошим знаком будет побольше смотреть на огонь — он способен наполнить человека силой и энергией;

все события важно встречать с позитивными мыслями и оптимистичным настроением.

Чем в полнолуние лучше не заниматься

ссориться, выяснять отношения, провоцировать конфликты;

злоупотреблять горячительными напитками;

бурно праздновать и проводить массовые вечеринки;

брать колюще-режущие предметы;

говорить что-либо не подумав, сгоряча;

появляться в местах массового скопления людей;

начинать проекты и важные дела;

проводить переговоры и подписывать договора;

стричь волосы.

Ранее астролог Марина Скади рассказала "Телеграфу", чем может быть опасно полнолуние 20 октября.