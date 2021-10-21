Звездопад Ориониды этой ночью достигнет своего пика: где смотреть и как загадывать желание

Обещается до 30 падающих звезд в час

В ночь на 22 октября на небе можно будет увидеть звездопад Ориониды. Метеорный поток создает комета Галлея. Наблюдателю кажется, что метеоры вылетают из созвездия Ориона. По этой причине в честь него и назвали звездопад. Метеоры достаточно быстрые: в час может пролетать до 20-30.

Земля сейчас проходит сквозь поток частиц камня и льда, оставленных позади себя кометой Галлея. Метеоры врезаются в нашу атмосферу и сгорают, образуя в небе светящиеся полосы. Комета создает метеоритные дожди дважды в год: в октябре и мае. Саму комету можно увидеть только раз в 75 лет.

За метеорным потоком Ориониды лучше всего наблюдать за городом, так как городское освещение (особенно крупных мегаполисов) не позволит разглядеть этот звездопад. Никакого специального оборудования для этого не нужно. Просто дайте глазам привыкнуть к темноте в течение 20 минут и начинайте пристально глядеть в небо.

Астрологи говорят о том, что метеорный поток несет в себе положительную энергию, поэтому в это время можно загадывать смелые желания.

Как загадать желание в звездопад

Заметив одну падающую звезду, сконцентрируйтесь на ней. Загадывать желание лучше всего, стоя лицом к Востоку. Звезды исполняют только самые сильные желания, поэтому желание должно быть самым заветным и сокровенным. Успеть загадать его нужно, пока падает звезда. Также не стоит использовать в формулировке желания частицу "не". Желайте то, что вы хотите, а не то, что не хотите.

Напомним, что 20 октября состоялось "кровавое полнолуние". Как это было — смотрите в материале "Телеграфа".