"Вирус не берет": Кива снова отличился и стал "героем" скандального фото

Нардеп от ОПЗЖ по неизвестной причине "забыл" о правилах карантина

В сети разлетелось фото с совещания руководства правоохранительных органов, на котором практически все присутствующие придерживались карантинных правил. Однако на фото можно заметить парламентария, который решил быть без маски — скандального нардепа от ОПЗЖ Илью Киву (на фото справа).

Об этом сообщил журналист Юрий Смирнов на своей странице в "Фейсбуке".

Кива на совещании - во втором ряду справа

В сети шутят, что Киву "вирус не берет". Другие же, рассмотрев фото более детально, говорят, что нардеп — отнюдь не единственный нарушитель масочного режима: дескать, на совещании таких минимум трое. Но "компания" поступок не оправдывает.

Стоит отметить, что не так давно скандально известный народный депутат Украины от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива поздравил президент РФ Владимира Путина с Днем рождения словами мастера Йоды из "Звездных войн". В своем ролике Кива назвал Путина "большим правителем", после чего его слова массово растиражировали прокремлевские СМИ, а в Украине нардеп получил шквал критики.

Кроме того, "Телеграф" собрал подборку из пяти наиболее запомнившихся инцидентов с участием Ильи Кивы.