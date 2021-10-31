Американское посольство в Киеве напугали российскими фейками в честь Хэллоуина (видео)

Мужчина в костюме орла сдал "тыкве-Джеку" специальный отчет

Американские дипломаты, работающие в посольстве США в Украине, отличились оригинальным поздравлением к традиционному для них празднику — Хэллоуину.

Видеопрезент пресс-служба ведомства опубликовала на официальной страничке в Facebook.

Героями ролика стали сотрудники посольства, которые в честь праздника пришли на работу в разных пугающих (и не очень) костюмах.

Главный персонаж — орел, похожий на птицу с американского герба, успел попить кофе, поздороваться с несколькими коллегами, а также сдать отчет о работе.

К слову, именно в подготовке и документации скрывается главная соль поздравления от американцев. Судя по всему, они считают самыми страшными из всех возможных историй на Хэллоуин не рассказы о ведьмах, вампирах и прочей ненависти, а российские фейки.

"О чем отчет?" — спрашивает "орла" мужчина в костюме "тыквы-Джека".

"Российская дезинформация", — звучит в ответ.

"О, ужас!" — тут же реагирует собеседник.

За чуть больше часа после публикации видео-открытку успело посмотреть около трех тысяч пользователей соцсети. Многим из них подобный юмор пришелся по вкусу. Предлагаем полюбоваться на костюмированное американское посольство и вам.

А Хэллоуин отмечают уже во всем мире. Как уж рассказывал "Телеграф", к этому празднику принарядился даже всезнающий Google.