Укр

До 34 000 гривен штрафа: кого в Украине наказывают за нарушение карантина чаще всего

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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3 553 украинца привлекли к ответственности за нарушение правил изоляции Новость обновлена 01 ноября 2021, 16:33
3 553 украинца привлекли к ответственности за нарушение правил изоляции

Чаще других "страдают" нарушители карантина на рабочем месте и водители общественного транспорта

Пока в Одессе вовсю штрафуют водителей маршруток, которые во время пандемии набивают салоны битком, в МВД отчитались о том, сколько всего украинцев понесли наказание за нарушение карантинных правил.

По информации Телеграмм-канала Минздрава "Вирусные истории", за полтора года пандемии в Украине составили 109 130 админпротоколов. 

Кого штрафуют в Украине чаще всего:

  • 19 000 сотрудников предприятий и организаций, которые нарушили карантин на работе;
  • 14 тысяч водителей общественного транспорта;
  • 9 868 руководителей ТРЦ и заведений общепита;
  • 4 770 руководителей развлекательных заведений, которые, вопреки закону, работали после 22:00;
  • 3 553 украинца за нарушение правил изоляции. 

Ранее мы сообщали, что штрафовать в Украине будут всех нарушителей "красных" зон. Тех, у которого нет отрицательного теста или сертификата о вакцинации, будут штрафовать не на месте (в маршрутке, ТРЦ, ресторане и т.д.), а по решению суда. Планируется, что протокол будут отправлять служителям Фемиды, которые и установят размер наказания: от 17000 до 34000 гривен.

Теги:
#Минздрав #Штрафы #Карантин #Коронавирус
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