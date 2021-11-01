До 34 000 гривен штрафа: кого в Украине наказывают за нарушение карантина чаще всего

Чаще других "страдают" нарушители карантина на рабочем месте и водители общественного транспорта

Пока в Одессе вовсю штрафуют водителей маршруток, которые во время пандемии набивают салоны битком, в МВД отчитались о том, сколько всего украинцев понесли наказание за нарушение карантинных правил.

По информации Телеграмм-канала Минздрава "Вирусные истории", за полтора года пандемии в Украине составили 109 130 админпротоколов.

Кого штрафуют в Украине чаще всего:

19 000 сотрудников предприятий и организаций, которые нарушили карантин на работе;

14 тысяч водителей общественного транспорта;

9 868 руководителей ТРЦ и заведений общепита;

4 770 руководителей развлекательных заведений, которые, вопреки закону, работали после 22:00;

3 553 украинца за нарушение правил изоляции.

Ранее мы сообщали, что штрафовать в Украине будут всех нарушителей "красных" зон. Тех, у которого нет отрицательного теста или сертификата о вакцинации, будут штрафовать не на месте (в маршрутке, ТРЦ, ресторане и т.д.), а по решению суда. Планируется, что протокол будут отправлять служителям Фемиды, которые и установят размер наказания: от 17000 до 34000 гривен.