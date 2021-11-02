Какие праздники 2 ноября: народные приметы и запреты на Артемьев день
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В этот день укрепляли ограды, чтобы уберечься от волков
Во вторник, 2 ноября, в православной церкви почитается память святого великомученика Артемия Антиохийского. Католическая церковь отмечает День всех усопших, когда поминают умерших близких. В мире — День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Артемий жил в IV веке и был военачальником при императоре Константине Великом. После смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который начал гонения на христиан. Когда Артемий выступил с критикой в адрес языческого правителя, то был схвачен и подвержен многочисленным пыткам. Артемий все же не отрекся от своей веры, и за это был обезглавлен.
Святого почитают своим покровителем военачальники. На Руси 2 ноября обычно чинили заборы. Укрепляли ограды с наступлением зимних холодов, поскольку в это время к жилью начинали сходиться лесные волки, что было опасным для людей.
Ежегодно в мире отмечают День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Дата избрана в память о двух убитых французских журналистах во время вооруженного конфликта в Мали.
Народные приметы 2 ноября
- Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.
- На деревьях виден иней – год будет неурожайным.
- 2 ноября волк дорогу перебежал – жди несчастья.
- Волки громко воют — ожидай резкого похолодания в ближайшие дни.
Что нельзя делать 2 ноября
- На Артемия нельзя ссориться или разговаривать на повышенных тонах, иначе улетучится семейное счастье.
- Не рекомендуется 2 ноября вытряхивать подушки и покрывала, чтобы вместе с пылью не исчезла удача.
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.
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