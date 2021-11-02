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Какие праздники 2 ноября: народные приметы и запреты на Артемьев день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В народе отмечают праздник - День Артемия, в честь памяти мученика Артемия Антиохийского
В народе отмечают праздник - День Артемия, в честь памяти мученика Артемия Антиохийского

В этот день укрепляли ограды, чтобы уберечься от волков

Во вторник, 2 ноября, в православной церкви почитается память святого великомученика Артемия Антиохийского. Католическая церковь отмечает День всех усопших, когда поминают умерших близких. В мире — День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Артемий жил в IV веке и был военачальником при императоре Константине Великом. После смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который начал гонения на христиан. Когда Артемий выступил с критикой в адрес языческого правителя, то был схвачен и подвержен многочисленным пыткам. Артемий все же не отрекся от своей веры, и за это был обезглавлен.

Святого почитают своим покровителем военачальники. На Руси 2 ноября обычно чинили заборы. Укрепляли ограды с наступлением зимних холодов, поскольку в это время к жилью начинали сходиться лесные волки, что было опасным для людей.

Святому Артемию принято молиться об исцелении от грыжи
Святому Артемию принято молиться об исцелении от грыжи

Ежегодно в мире отмечают День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Дата избрана в память о двух убитых французских журналистах во время вооруженного конфликта в Мали.

2 ноября 2013 года военными преступниками были расстреляны - 57-летняя Жислен Дюпон и 54-летний Клод Верлон
2 ноября 2013 года военными преступниками были расстреляны - 57-летняя Жислен Дюпон и 54-летний Клод Верлон

Народные приметы 2 ноября

  • Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.
  • На деревьях виден иней – год будет неурожайным.
  • 2 ноября волк дорогу перебежал – жди несчастья.
  • Волки громко воют — ожидай резкого похолодания в ближайшие дни.

Что нельзя делать 2 ноября

  • На Артемия нельзя ссориться или разговаривать на повышенных тонах, иначе улетучится семейное счастье.
  • Не рекомендуется 2 ноября вытряхивать подушки и покрывала, чтобы вместе с пылью не исчезла удача.

Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы будут отмечать в последний месяц осени.

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
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