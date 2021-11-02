Какие праздники 2 ноября: народные приметы и запреты на Артемьев день

В этот день укрепляли ограды, чтобы уберечься от волков

Во вторник, 2 ноября, в православной церкви почитается память святого великомученика Артемия Антиохийского. Католическая церковь отмечает День всех усопших, когда поминают умерших близких. В мире — День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Артемий жил в IV веке и был военачальником при императоре Константине Великом. После смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который начал гонения на христиан. Когда Артемий выступил с критикой в адрес языческого правителя, то был схвачен и подвержен многочисленным пыткам. Артемий все же не отрекся от своей веры, и за это был обезглавлен.

Святого почитают своим покровителем военачальники. На Руси 2 ноября обычно чинили заборы. Укрепляли ограды с наступлением зимних холодов, поскольку в это время к жилью начинали сходиться лесные волки, что было опасным для людей.

Святому Артемию принято молиться об исцелении от грыжи

Ежегодно в мире отмечают День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Дата избрана в память о двух убитых французских журналистах во время вооруженного конфликта в Мали.

2 ноября 2013 года военными преступниками были расстреляны - 57-летняя Жислен Дюпон и 54-летний Клод Верлон

Народные приметы 2 ноября

Снег выпал на сухую землю – скоро установится теплая погода.

На деревьях виден иней – год будет неурожайным.

2 ноября волк дорогу перебежал – жди несчастья.

Волки громко воют — ожидай резкого похолодания в ближайшие дни.

Что нельзя делать 2 ноября

На Артемия нельзя ссориться или разговаривать на повышенных тонах, иначе улетучится семейное счастье.

Не рекомендуется 2 ноября вытряхивать подушки и покрывала, чтобы вместе с пылью не исчезла удача.

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