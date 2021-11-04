Укр

Нужно сделать три шага: эпидемиологи рассказали, как победить COVID-19 в Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Автор
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Эксперты убеждены, что в стране нужно ужесточить карантинные ограничения Новость обновлена 04 ноября 2021, 09:38
Эксперты убеждены, что в стране нужно ужесточить карантинные ограничения

Неофициально, в Украине заражается коронавирусом около 100 000 человек в сутки

Вслед за тем, как 4 ноября в Украине прибавилось еще 27 377 новых случаев коронавируса, что стало новым антирекордом, медики озвучили неофициальную, шокирующую статистику. По словам главврача одной из львовских частных клиник Тараса Жиравецкого, в нашей стране каждый день инфицируется около 100 000 человек.

Со ссылкой на коллег в своем Телеграмм-канале Жиравецкий озвучил шаги, которые помогут замедлить скорость штамма "Дельта" в Украине.

Среди обязательных мер:

  • ужесточение ограничений как для невакцинированных, так и для привитых, минимум на две недели, чтобы "сбить" рост новых случаев ковида;
  • проводить вакцинацию с большой социальной дистанцией;
  • увеличить тестирование с помощью экспресс-систем.

Ранее доктор медицинских наук, главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград заявила о том, что в Украине нужно объявить локдаун. По ее словам, все вакцины против "короны", используемые в мире, являются экспериментальными. Они "не успевают" за мутирующим вирусом, а поэтому не могут гарантировать полноценную защиту для человека. 

Теги:
#Коронавирус #Эпидемиологи #Локдаун #Тарас Жиравецкий
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